Portare con sé dei gadget tech durante le vacanze può fare la differenza, semplificandovi non poco la vita e permettendovi di risparmiare spazio, tempo o semplicemente facendo fare un salto di qualità a pratiche che già svolgete. Quante volte capita, infatti, di scoprire l’esistenza di prodotti di cui non sapevamo l’esistenza, ma che nel loro piccolo possono offrirci delle piccole svolte nella quotidianità?

Di seguito vi proponiamo, dunque, una selezione di 7 gadget tech che vi torneranno particolarmente utili durante l’estate. Dai lucchetti smart ai ventilatori portatili, passando per borracce smart e dashcam, gli articoli che vi proponiamo sono di diverso tipo, cosicché troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Ventilatore portatile

Se almeno una volta nella vita avete utilizzato qualsiasi oggetto a portata di mano per simulare l’aria di un ventaglio, allora questo piccolo e pratico ventilatore portatile fa al caso vostro. Perfetto da infilare in una borsa e zaino e con un’autonomia fino a 16 ore, vi offrirà una piacevole brezza, dandovi un respiro di sollievo dall’afa estiva. Avrete a disposizione 3 velocità differenti, e una volta scarico potrete caricarlo semplicemente con un cavo Type-C.

Speaker portatile

Un gadget tanto classico quanto imprescindibile da avere sempre con sé d’estate è uno speaker portatile, da tirare fuori al parco, in spiaggia o in qualsiasi festa improvvisata. In particolare vi proponiamo la JBL Go 3, perfetta per chi è alla ricerca di una cassa piccola ma potente. Il design tascabile, infatti, permette di infilarla ovunque, offrendo però la qualità tipica dei prodotti JBL. Inoltre, è anche resistente ad acqua e polvere, mentre l’autonomia arriva fino a 5 ore.

Borraccia smart

Mai quanto d’estate è importante bere tanto, e se siete alla ricerca di una borraccia che mantenga la vostra acqua fresca tutto il giorno la soluzione perfetta è questa borraccia smart da 500ml realizzata in collaborazione con Pantone. Oltre a essere disponibile in svariati colori, tutti stupendi e ultra brillanti, la borraccia presenta una doppia parete in acciaio inossidabile che garantisce l’isolamento termico, mantenendo il freddo per 24 ore e il caldo per 12 ore. Inoltre, il display touch collocato nel tappo vi consentirà di visualizzare la temperatura della bevanda all’interno semplicemente toccando lo schermo con le dita.

Lucchetto smart

Se utilizzate spesso armadietti o catene, che sia in palestra, al lavoro o semplicemente per assicurare bici o monopattini, questo lucchetto smart farà fare un salto di livello alla vostra sicurezza. Al posto della classica chiave, infatti, si sbloccherà con l’impronta digitale, assicurandovi così la massima protezione. Potrete anche autorizzare da remoto familiari e amici, mentre la batteria al litio vi consentirà più di 2.000 sblocchi, ricaricandosi poi semplicemente tramite USB.

Stazione di ricarica pieghevole 3-in-1

Vi è mai capitato di trovarvi con smartphone, smartwatch e auricolari scarichi nello stesso momento? Ebbene, questa comodissima stazione di ricarica pieghevole 3-in-1 fa al caso vostro: è progettata appositamente per i dispositivi Apple e vi permetterà di ricaricare in modalità wireless ben 3 device contemporaneamente, ovvero iPhone, iWatch e AirPods, eliminando la necessità di utilizzare diversi caricabatterie e riducendo l’ingombro dei cavi da portare in borsa o da tenere sulla scrivania. Inoltre, si richiuderà facilmente in uno spazio molto contenuto, diventando perfetta da essere portata con sé in viaggio.

Caricatore wireless auto

Se andrete in vacanza in auto o se semplicemente dovrete passare molto tempo alla guida, questo caricatore wireless per auto è perfetto per voi: è progettato appositamente per iPhone, e grazie alla ricarica ultraveloce vi consentirà di far arrivare il vostro smartphone al 100% in pochi minuti. Inoltre, l’attrazione magnetica è 30 volte superiore ad altri modelli, assicurando che il vostro dispositivo non cada durante curve o dossi. La rotazione fino a 360°, invece, vi permetterà di regolarlo, offrendovi un angolo di visione comodo quando dovete usare il navigatore.

Dashcam

Rimaniamo in tema auto e concludiamo la lista con una dash cam, perfetta per tutti coloro che desiderano immortalare i propri viaggi, o vogliono salvaguardarsi nel caso di incidenti stradali. In particolare, questo modello presenta un sensore SONY IMX323 con un’ampia apertura F2.0 e un angolo di visione di 170°. Riuscirete, dunque, a catturare immagini cristalline e nitide con una qualità video Full HD 1080p anche di notte, salvando i file registrati e permettendovi di riprodurli direttamente nello smartphone grazie all’app dedicata.

