ECCEZIONALE fotocamera istantanea Fujifilm in edizione limitata a SOLO 105€!

Se state cercando una fotocamera istantanea per immortalare i momenti più preziosi, il modello Fujifilm Instax Mini 12 in edizione limitata è disponibile oggi a 104,99€ rispetto al prezzo originale di 120,80€. Per chi ama le foto istantanee con quel tocco di magia in più, questa offre un risparmio del 13% sul prezzo di listino, rendendola un'opportunità da non perdere per tutti gli appassionati. Questo pacchetto esclusivo include una mini fotocamera, una custodia rigida trasparente, una tracolla regolabile in colore coordinato, un set da 10 pellicole instantanea Instax Mini, una confezione di adesivi per display e 2 batterie AA.

Fotocamera istantanea Fujifilm Instax Mini 12, chi dovrebbe acquistarla?

Sia che vi troviate ad una festa tra amici, o semplicemente desideriate immortalare i momenti quotidiani con un tocco di originalità, questa fotocamera istantanea offre la possibilità di vedere subito i risultati delle vostre foto. La fotocamera istantanea Fujifilm Instax Mini 12 è un acquisto ideale per chi ama catturare e condividere momenti speciali in modo creativo e istantaneo: garantisce scatti luminosi in ogni condizione di luce, mentre la lente per selfie integrata e lo specchio consentono di realizzare facilmente autoritratti con precisione.

Utilizza pellicole Instax Mini ISO800, permettendo di ottenere stampe di dimensioni 54x86mm, con immagini nitide di 46x62mm. Il pacchetto include vari accessori come una custodia rigida trasparente, una tracolla regolabile, pellicola, adesivi per le foto, due batterie AA e un manuale utente. Questa versione in edizione limitata disponibile nei colori lilla e viola, offre una funzionalità di esposizione automatica che garantisce foto perfette in ogni occasione.

Con il suo design accattivante e la facilità d'uso, è il regalo perfetto per gli amanti della fotografia di tutte le età. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta per aggiungere un tocco di colore e creatività ai vostri ricordi più preziosi. Disponibile a 104,99€ invece di 120,80€, la fotocamera istantanea Fujifilm Instax Mini 12 è un'opzione interessante per chi desidera combinare la praticità della fotografia digitale con il fascino delle stampe istantanee.

