A New York le aziende potrebbero presto accettare criptovalute

Nella sua risposta a una domanda del co-conduttore della trasmissione CNN “State of the Union” Dana Bash sui suoi piani di spingere le aziende a implementare i pagamenti crittografici, Adams ha spiegato che il modo giusto per farlo è procedere con attenzione, e ha assicurato che la sua amministrazione lo farà nel modo giusto.

Il neoeletto sindaco di New York Adams ha recentemente suscitato scalpore quando ha fatto sapere tramite Twitter che i suoi primi tre pagamenti come sindaco di New York City sarebbero stati emessi come bitcoin. Adams ha promesso anche di voler rendere New York City il centro dell’industria delle criptovalute e di altre industrie innovative in rapida crescita.

Credit: Foto di David McBee da Pexels

Adams ha poi anche dichiarato che bisognerebbe insegnare anche ai ragazzi nelle scuole questa nuova mentalità di pagare gli acquisti tramite criptovalute, dimostrando così di credere fortemente nell’uso futuro delle monete digitali come valute principali.