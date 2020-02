Abbiamo provato Oral-B iO, il futuro degli spazzolini da denti | Anteprima

Dopo un primo sguardo al CES 2020 di Las Vegas, Oral-B ha finalmente tolto completamente i veli dietro al nuovo Oral-B iO, uno spazzolino da denti innovativo per tecnologia, design ed esperienza d’uso. Per l’occasione siamo volati nella soleggiata Barcellona per la presentazione ufficiale e per provarlo in anteprima per una sera; le sensazioni sono state molto positive.

Prima di partire con questa anteprima, sottolineiamo che il dispositivo verrà rilasciato in tarda estate, altre informazioni su prezzo, disponibilità e distribuzione verranno rilasciate nel corso dei prossimi mesi.

Il cuore di Oral-B iO

La tecnologia è la parte più importante di questo nuovo spazzolino, in particolar modo il nuovo motore a microvibrazioni che consente di diramare tutta l’energia sulle spatole e non su tutto il dispositivo. A dar prova della qualità di questo nuovo sistema è stata una prova effettuata durante la presentazione; ci è stata infatti fornita una perla da appoggiare sopra le spatole in funzione, l’oggetto non è mai caduto, confermando la stabilità e le performance del motore – tra l’altro estremamente silenzioso. Ovviamente a livello di quotidianità tutto questo si traduce in una maggior pulizia e soprattutto in un lavaggio più lineare e meno frastagliato tra dente e dente, una sensazione definita “gliding“, da chi ha provato il prodotto, come “planare” dolcemente tra un dente e l’altro senza interruzioni.

Il nuovo Oral-B iO in tutto il suo splendore

Un’altra introduzione è la nuova luce verde presente nel led luminoso posto tra la testina e il cuore dello spazzolino. Nei dispositivi Oral-B precedenti avevamo, se ben vi ricordate, il led rosso che specificava la pressione, in questo caso la luce verde è un ulteriore step che identifica una pressione più corretta, lo scopo è ovviamente quello di mantenere sempre la “green light” o comunque di migliorarsi volta dopo volta. Se la luce diventa rossa, significa che stiamo facendo troppa pressione e non è ottimale per le nostre gengive/denti.

Come si fa però a migliorare la pulizia e tenere traccia dei nostri errori? Semplice, grazie all’applicazione sullo smartphone – collegata tramite bluetooth – che ci spiega nel dettaglio non solo gli errori fatti e dove migliorare, ma anche una serie di consigli ideali per pulire meglio i nostri denti. L’applicazione ci premia con delle medaglie nel momento in cui raggiungiamo determinati obiettivi, unendo il concetto di pulizia a quello di gamification che tanto piace a bambini e adulti ed è ormai un modello che vediamo su tantissimi dispositivi. L’applicazione è davvero ben fatta e permette di avere dati sempre aggiornati sulle nostre sessioni di lavaggio dentale, verificando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana e addirittura mese dopo mese i progressi fatti.

Dal canto nostro abbiamo provato Oral-B iO Serie 9, in commercio arriveranno anche la Serie 7 e la Serie 8, differenziandosi per la disponibilità dei programmi (la serie 7 ne ha 5, la 8 ne ha 6, mentre la 9 ben 7), travel case ricaricabile e il 3D scan in real time dell’applicazione, che consente di lavarsi i denti seguendo le indicazioni in tempo reale del software su smartphone. Riguardo a questa ultima caratteristica, sono presenti ben 16 aree a puntini, ognuna delle quali è a sua volta divisa in tre parti che identifica la dentatura nello specifico – interna, esterna e superficie – così da tenere traccia della completa pulizia di uno specifico punto della bocca, perfetto per essere sicuri di aver eseguito un buon lavoro. Tutto questo è possibile solo grazie alla tecnologia legata all’intelligenza artificiale di Oral-B, A.I. Brushing Recognition.

Il nuovo display è anche esso una novità importante, completamente smart, permette di indicarci il tempo di spazzolamento con un visual timer, facendoci sapere nel contempo attraverso una faccina felice o triste – dipende dalla qualità della pulizia – se abbiamo effettivamente lavato adeguatamente i nostri denti. Lo schermo tiene traccia anche dei programmi utilizzabili che è possibile scorrere in maniera molto semplice attraverso un bottone posto tra il display e il tasto di accensione.

Giulia Antoniazzi, Senior Associate Brand Manager Global Power OC di Oral-B

Giulia Antoniazzi, Senior Associate Brand Manager Global Power OC ci ha spiegato, attraverso una chiacchierata, anche i programmi dello spazzolino nel dettaglio. I programmi disponibili sono Daily Clean – pulizia standard quotidiana -, Intense Clean – pulizia più intensa -, Sensitive dedicato a chi ha bisogno di una pulizia più tranquilla e meno intensa, Gum Care – specifico per le gengive – Whiten – per uno sbiancamento più deciso, questi programmi sono disponibili per tutte le Serie. Abbiamo poi Super Sensitive in aggiunta per la Serie 8 e la Serie 9 e infine Tongue Clean, programma esclusivo di Serie 9 per la pulizia della lingua. Oltre i programmi, come abbiamo già specificato, la Serie 9 avrà una travel case ricaricabile. Anche i colori saranno differenti, ispirati alle pietre più resistenti come il “Nero Onice” per la Serie 9 o il “Viola Ametrina” della serie 8. I colori scelti sono azzeccati e galvanizzano un design decisamente moderno e adattabili a ogni tipo di arredamento da bagno, il tutto senza considerare che questo Oral-B iO è anche molto leggero, ricaricabile completamente in sole tre ore grazie a un comodo sistema a induzione magnetico – primo nella sua categoria, va detto – che oltre a rendere il tutto più intuitivo durante il riposto dello spazzolino, risulta anche più facile da pulire.

Sempre Giulia Antoniazzi ci ha specificato che ancora non sono stati diffusi su prezzi e distribuzione, ma è probabile che dopo l’estate il prodotto arrivi anche nelle farmacie, oltre che nei classici mezzi di distribuzione che già conosciamo.

La nostra prova

Oral-B ha effettuato, come da tradizione, dei test clinici che hanno dimostrato una capacità di pulizia senza pari, portando a casa risultati davvero importanti. L’83% dei pazienti con un rigonfiamento gengivale avrebbe addirittura risolto il problema in 8 settimane di utilizzo, non male per niente.

Ora, dopo due lavaggi – mattina e sera – è difficile già poter dare un giudizio concreto, anche perché questi sono dispositivi che richiedono svariati giorni di uso, ma niente paura ci sarà sicuramente modo di poterlo testare poco prima del rilascio ufficiale sul mercato, per poter approfondire l’effettiva qualità generale.

La striscia luminosa è personalizzabile a piacimento.

Ciò non toglie le buonissime sensazioni avvertite durante la prova. Personalmente soffro di problemi gengivali da diversi anni, sanguino non poco durante il lavaggio, questo perché ho delle gengive molto sensibili. La prima cosa che ho fatto è stato quindi provare il programma Sensitive e Super Sensitive e devo dire che sono rimasto davvero molto soddisfatto: sanguinamento minimo, pulizia completa, soprattutto rispettando i due minuti minimi consigliati dallo stesso dispositivo. Ora non so se questo potrebbe aiutarmi a ridurre il sanguinamento, però rende le gengive decisamente meno infiammate rispetto a un altro spazzolino elettrico.

Un’altra cosa che ho trovato positiva a primo impatto è la silenziosità del nuovo motore, mi lavo spesso i denti a orari improponibili a causa del lavoro e non nascondo che mi sento un attimo in imbarazzo per il rumore generale che provoco con lo spazzolino elettrico. Oral-B iO riduce notevolmente queste criticità, il rumore è impercettibile e ciò potrebbe essere utile per coloro che non amano troppi disturbi durante il lavaggio della propria dentatura.

Ora è presto, come abbiamo già detto per giungere a un giudizio definitivo, ma sicuramente questa prima prova può essere considerata più che promossa per questo nuovo Oral-B iO, pronto a prendere le redini dei top di gamma della compagnia di Procter & Gamble. Non vediamo l’ora di testare personalmente l’applicazione e la base di ricarica magnetica che non ci è stata fornita durante la prova, in modo tale d’approfondire tutto il dispositivo e giungere, finalmente, a un verdetto definitivo di quello che potrebbe essere, dati e prova alla mano, lo spazzolino del futuro sia per design che per tecnologie ed esperienza d’uso.