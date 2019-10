Acquista Dyson V8 su Unieuro e ricevi un buono acquisto da 300€

Vi segnaliamo che Unieuro ha avviato un'ottima promozione sull'acquisto del Dyson V8 Absolute, al cui acquisto è possibile ricevere un buono da 300 euro!

Vi segnaliamo che Unieuro ha avviato un’ottima promozione sull’acquisto del Dyson V8 Absolute, eccezionale aspirapolvere senza filo in vendita in versione esclusiva presso la famosa catena di elettronica al presso di 399€. La buona notizia? Acquistando l’aspirapolvere online a questo indirizzo e scegliendo il ritiro in store è possibile ricevere un buono del valore di ben 300€!

L’iniziativa è valida da oggi sino prossimo 10 novembre sull’acquisto del Dyson V8 Absolute con Home Cleaning Kit con ritiro del prodotto in store effettuati entro e non oltre il 4 novembre. Il buono sconto ricevuto potrà essere utilizzato immediatamente per l’acquisto di qualunque prodotto disponibile presso i negozi Unieuro entro il 10 novembre, e pertanto non potrà essere conservato sino all’attesissimo Black Friday. Poco male comunque, perché si tratta pur sempre di 300€ che potreste utilizzare per una delle altre numerose promozioni Unieuro.

