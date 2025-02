Addio Chromecast, grazie per aver reso lo streaming più facile per tutti

Il Google Store ha interrotto la vendita dei dispositivi Chromecast con Google TV 4K e HD. Giovedì pomeriggio, la pagina dei prodotti sul sito italiano (ma anche in quello statunitense) mostrava lo status "Non più disponibile" per entrambi i modelli.

Questa mossa segna la fine di un'era per i popolari dongle di streaming di Google. I Chromecast, lanciati nel 2020 (4K) e 2022 (HD), erano opzioni economiche e apprezzate per aggiungere funzionalità smart TV a qualsiasi televisore. Ora Google sembra puntare su soluzioni più integrate, ritenendo che i consumatori preferiscano TV con funzionalità di streaming già incorporate.

L'azienda aveva annunciato ad agosto che i Chromecast sarebbero rimasti in vendita fino all'esaurimento delle scorte, in concomitanza con il lancio del nuovo Google TV Streamer. Il supporto software e gli aggiornamenti continueranno per i dispositivi esistenti.

I Chromecast sono stati introdotti da Google nel 2013, come una soluzione innovativa per trasformare qualsiasi televisore in una smart TV. L'idea era semplice ma geniale: un piccolo dongle che si collegava alla porta HDMI del televisore e permetteva di trasmettere contenuti dallo smartphone o dal computer direttamente sullo schermo grande.

Nel corso degli anni, i Chromecast hanno subito diverse evoluzioni. La seconda generazione, lanciata nel 2015, ha portato miglioramenti nel design e nelle prestazioni. Nel 2016 è arrivato il Chromecast Ultra, capace di supportare la risoluzione 4K e l'HDR. Ma la vera svolta è arrivata nel 2020 con il Chromecast con Google TV, che ha introdotto un'interfaccia dedicata e un telecomando, trasformando il dispositivo in un vero e proprio set-top box.

Ora che Google sta abbandonando questa linea di prodotti, si chiude un capitolo importante nella storia dello streaming domestico. Insomma, Google sembra voler spingere gli utenti verso il nuovo Google TV Streamer, più costoso ma con funzionalità aggiuntive, ma nel mentre gli utenti possono sempre acquistare una Fire TV Stick.