Addio Chromecast, il nuovo Google TV Streamer ha un design rivoluzionario

Google è al lavoro sul successore del Chromecast con Google TV e oggi, grazie a 9to5Google, possiamo vedere in anteprima come sarà. L'immagine emersa del nuovo Google TV Streamer mostra un design profondamente rinnovato, che abbandona il classico dongle HDMI in favore di un più convenzionale set-top box.

Il nuovo dispositivo presenta un design inclinato nella parte superiore, in linea con le recenti creazioni hardware di Google. Il telecomando incluso è simile a quello della generazione precedente di Chromecast, ma risulta più lungo e dotato di un controllo del volume direttamente sul frontale.

Non solo cambia l'aspetto, ma anche il nome Chromecast sembra destinato a scomparire.

Il debutto del Google TV Streamer è previsto per l'evento hardware dell'azienda del 13 agosto, insieme a una serie di altri prodotti come i nuovi smartphone Pixel e gli smartwatch Pixel Watch. Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, oltre a cambiare nell'aspetto,

Gli appassionati di tecnologia attendono con interesse questo lancio, sperando in un dispositivo di streaming più potente che possa competere con l'Apple TV 4K. Il precedente Chromecast con Google TV, introdotto nel 2020, non era riuscito a raggiungere questo obiettivo, lasciando NVIDIA Shield come migliore alternativa in termini di prestazioni.

Non ci sono ancora informazioni sulla disponibilità, ma una volta che lo avremo tra le mani potremo valutare se il Google TV Streamer alzerà l'asticella delle prestazioni, o se manterrà specifiche più contenute per avere un prezzo aggressivo sotto i 100 euro, come è sempre stato per questi prodotti.