Airbnb dichiara guerra alle telecamere spia: vietate le riprese dentro casa

Airbnb ha annunciato una nuova politica che vieta agli host l'uso di telecamere di sicurezza interne, indipendentemente dalla loro posizione o scopo. L'azienda afferma che questa modifica è finalizzata a "privilegiare la privacy" degli affittuari e entrerà in vigore il prossimo 30 aprile.

Airbnb ha ricevuto numerosi report di ospiti che hanno scoperto telecamere nascoste nelle camere da letto e nei bagni degli appartamenti.

In precedenza, Airbnb consentiva agli host di installare telecamere di sicurezza nelle "aree comuni" degli annunci, come ingressi, salotti e porte d'ingresso, ma vietava l'uso di telecamere nelle camere da letto e nei bagni.

Tuttavia, ora Airbnb vieta completamente l'uso di telecamere di sicurezza interne a partire da fine aprile. Richiedendo ad alcuni "mistery guests" (dei finti clienti pagati dall'azienda) di effettuare delle ispezioni delle stanze alla ricerca di dispositivi di sorveglianza occultati.

La nuova politica include anche regole aggiornate per le telecamere di sicurezza esterne. Gli host dovranno ora dichiarare l'uso e la posizione delle telecamere esterne prima che gli ospiti prenotino una proprietà.

Non è consentito agli host utilizzare telecamere esterne per monitorare gli spazi interni e sono vietate in "alcune aree esterne dove c'è una grande aspettativa di privacy", come docce o saune all'aperto.

Inoltre, gli annunci dovranno dichiarare l'eventuale utilizzo di rilevatori di decibel, i quali potrebbero essere utilizzati dagli host per verificare la presenza di feste nelle proprietà. Airbnb, difatti, aveva già vietato l'utilizzo di rilevatori di decibel nel 2022.

Juniper Downs, responsabile della politica e delle partnership comunitarie di Airbnb, ha dichiarato che questi cambiamenti sono stati apportati in seguito a consultazioni con ospiti, host ed esperti di privacy.

L'azienda continua a cercare feedback per assicurarsi che le politiche rispettino le esigenze della comunità globale e dei suoi clienti.

Gli host di Airbnb avranno tempo fino alla fine di aprile per rimuovere le telecamere di sicurezza interne dalle loro proprietà. In caso di segnalazioni di telecamere interne dopo tale data, Airbnb condurrà un'indagine che potrebbe culminare con la rimozione dell'annuncio, o del profilo dell'host, come conseguenza.