Cosa c'è di meglio di una casa spolverata e pulita, senza necessità di muovere un dito? Il NARWAL Freo Z Ultra è la scelta perfetto, è un top di gamma unico nel settore ed è disponibile su Amazon con uno sconto del 12%, passando da 798€ a soli 699,00€. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti vi offre una pulizia intelligente grazie ai doppi chip AI che riconoscono oltre 120 oggetti con precisione millimetrica. Con la sua potente aspirazione da 12.000Pa e la spazzola anti-groviglio 2.0, vi garantisce pavimenti perfetti senza alcun fastidio.

NARWAL Freo Z Ultra, aspira e lava tutto in uno e non richiede il minimo sforzo!

Il NARWAL Freo Z Ultra è l'alleato perfetto per chi desidera una casa sempre pulita senza dedicarvi tempo prezioso. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti si rivolge alle famiglie moderne che cercano il massimo dell'automazione domestica, specialmente a chi ha animali domestici grazie alla spazzola anti-pelo 2.0. Con la sua intelligenza artificiale avanzata e l'evitamento ultra-preciso degli ostacoli, soddisfa le esigenze di chi vive in ambienti complessi con molti mobili e oggetti sparsi.

Con uno sconto di quasi 100 Euro rispetto al prezzo originale di 798€, il NARWAL Freo Z Ultra rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un robot di pulizia all'avanguardia. La combinazione di intelligenza artificiale avanzata, stazione di svuotamento automatica che non richiede manutenzione per 120 giorni e la spazzola anti-groviglio 2.0 lo rendono ideale per famiglie con animali domestici. Vi consigliamo questo acquisto perché offre una soluzione completa e automatizzata per la pulizia domestica, liberandovi dalle incombenze quotidiane con tecnologia di ultima generazione.

