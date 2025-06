Mini-LED con refresh rate nativo a 165Hz: la nuova frontiera per cinema e gaming

Nel contesto di un mercato TV sempre più esigente, dove l’innovazione è la vera chiave di differenziazione, Hisense compie un salto deciso verso l’eccellenza con il modello U7Q PRO e la versione U8Q. Dotati di pannelli Mini-LED Pro e refresh rate nativo a 165 Hz ( una caratteristica finora riservata ai monitor da gaming di alta gamma) questi televisori ridefiniscono gli standard di fluidità, nitidezza e profondità visiva. Pensati per chi cerca il massimo, dai videogiocatori più appassionati agli amanti del cinema, i nuovi TV Hisense fondono tecnologia evoluta, cura estetica e accessibilità. Forte della sua posizione di secondo produttore mondiale di TV per volumi, e partner ufficiale della FIFA Club World Cup 2025, il brand continua a guidare il cambiamento nel settore dell’intrattenimento domestico. Con U7Q PRO e U8Q, la visione entra in una nuova era: più coinvolgente, più performante, semplicemente avanti.

Mini-LED Pro e refresh a 165 Hz: un’accoppiata da primato

Il cuore pulsante dei nuovi Hisense U7Q PRO e U8Q è l’avanzata tecnologia di retroilluminazione Mini-LED Pro, capace di suddividere il pannello in migliaia di zone a controllo indipendente. Questo si traduce in contrasti straordinari, neri profondi e autentici, e una luminosità che raggiunge nuovi vertici: l’U8Q arriva fino a 5000 nit, una soglia finora appannaggio esclusivo dei monitor professionali. Ma il vero punto di svolta è il refresh rate nativo a 165 Hz, che porta la fluidità visiva a un nuovo livello. Ogni secondo è composto da 165 fotogrammi, garantendo immagini impeccabili anche nelle scene più dinamiche, da film d’azione, eventi sportivi o intense sessioni di gaming su console next-gen o PC. Il risultato? Un’esperienza visiva priva di motion blur e tearing, completamente immersiva, che ridefinisce il concetto di realismo a schermo.

Intelligenza artificiale e visione adattiva

A garantire queste prestazioni straordinarie c’è un processore all’avanguardia: l’AI Hi-View Engine PRO. Questo chip intelligente analizza ogni fotogramma in tempo reale, riconosce volti, ottimizza i colori, affina le texture e valorizza anche i contenuti non nativi in 4K, avvicinandoli con precisione sorprendente alla qualità Ultra HD. Accanto a lui, il sensore AI Chroma Light svolge un ruolo cruciale: monitora costantemente le condizioni luminose dell’ambiente e regola in automatico luminosità e temperatura colore del pannello. Per un film in notturna o per una partita vista in pieno giorno, il TV Hisense calibra l’immagine per garantire sempre la miglior resa visiva, senza affaticare la vista.

Con Hisense il suono è già da cinema

Un comparto visivo di alto livello richiede un audio all’altezza, e Hisense non delude. Il modello U8Q è equipaggiato con un sistema Dolby Atmos 4.1.2 da 80 W: include speaker laterali, due driver verticali e subwoofer integrato, per un’esperienza sonora immersiva che ricrea l’effetto di un vero impianto home theater senza la necessità di apparecchiature aggiuntive. L’U7Q PRO adotta una configurazione Dolby Atmos 2.1.2 da 50 W, con speaker verticali e bassi corposi garantiti dal subwoofer dedicato. Entrambi supportano la tecnologia WiSA Ready, che consente di collegare diffusori wireless con latenza minima. E grazie alla funzione Hi-Concerto, chi possiede una soundbar Hisense può contare su una sincronizzazione audio automatica e impeccabile.

Estetica minimal e prestazioni massime

Dal punto di vista estetico, i nuovi Hisense U7Q PRO e U8Q dimostrano che anche il design può essere parte integrante dell’esperienza d’intrattenimento. L’U8Q si distingue per una base ottagonale in metallo verniciato nero opaco, solida e al tempo stesso raffinata, che conferisce al televisore un look contemporaneo e deciso. Il modello U7Q PRO, invece, adotta un supporto centrale sottile ed essenziale, pensato per integrarsi con discrezione negli spazi più moderni e minimalisti, senza mai risultare invadente. In entrambe le configurazioni, la cura costruttiva è evidente: le cornici sono ultra-sottili per massimizzare l’area di visione e offrire un’esperienza anche dal punto di vista visivo. I materiali utilizzati, scelti con attenzione, restituiscono una sensazione premium sia al tatto che alla vista, rendendo questi TV non solo strumenti tecnologici all’avanguardia, ma veri e propri oggetti d’arredo capaci di valorizzare qualsiasi ambiente domestico.

Connessioni da professionisti e funzionalità smart

Anche sul fronte della connettività e dell'uso quotidiano, Hisense ha pensato a tutto, rendendo i nuovi U7Q PRO e U8Q dei veri hub digitali per la casa moderna. La porta USB-C multifunzionale supporta la trasmissione di video in 4K a 165 Hz, il trasferimento rapido di dati e la ricarica di dispositivi fino a 65 W. Una caratteristica che trasforma il televisore in una workstation perfetta per chi lavora con contenuti multimediali, gestisce videoconferenze o fa editing da laptop. Le porte HDMI 2.1 (quattro sull’U7Q PRO, tre sull’U8Q) assicurano la massima compatibilità con le console di nuova generazione e i sistemi audio avanzati, grazie al supporto per ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) e eARC (Enhanced Audio Return Channel). Sul versante wireless, troviamo il supporto al Wi-Fi 6 Dual Band per streaming ultra-stabili anche in 4K, e al Bluetooth 5.3 per connessioni rapide e affidabili con cuffie, controller e soundbar. Il sistema operativo VIDAA U9 completa l’esperienza d’uso con un’interfaccia chiara, fluida e aggiornata, accesso diretto alle app più popolari e aggiornamenti garantiti per almeno tre anni. Infine, una chicca: il telecomando Eco Smart è dotato di celle fotovoltaiche e si ricarica con qualsiasi fonte di luce, eliminando il bisogno di batterie usa e getta. E se finisce smarrito tra i cuscini del divano? Nessun problema: basta un comando a schermo per ritrovarlo in pochi secondi.

Per ogni tipo di utente, un solo obiettivo: il meglio

U7Q PRO e U8Q si affermano come soluzioni versatili e ad alte prestazioni, pensate per soddisfare un pubblico sempre più esigente. La loro natura "all-in-one" li rende ideali in contesti e utilizzi molto diversi tra loro, senza dimenticare qualità e funzionalità. Per i professionisti del video, del design e della comunicazione visiva, rappresentano strumenti di lavoro affidabili grazie alla riproduzione in 4K a 165 Hz: una combinazione perfetta per attività come il video editing, le presentazioni ad alta definizione o la correzione colore. I gamer, invece, trovano in questi modelli un alleato di livello competitivo, con latenze sotto i 10 millisecondi, supporto per VRR e sincronizzazione fluida tra GPU e pannello, anche nelle situazioni più concitate. Chi ama il cinema o le serie TV troverà nei nuovi Mini-LED Hisense un’esperienza da sala: neri profondi, colori vibranti e compatibilità con i formati HDR più avanzati come Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive e HLG. E per l’uso quotidiano, l’interfaccia smart VIDAA U9, fluida e intuitiva, garantisce l'accesso immediato a tutte le principali piattaforme di streaming e app, sempre aggiornate e pronte all’uso.

Prezzi per Hisense U7Q PRO e U8Q

La serie U8Q si declina in cinque versioni: si parte dai 55” a 1.199€, passando per i 65” (1.399€), i 75” (1.899€) e gli 85” (2.199€), fino ad arrivare al maestoso modello da 100 pollici, top di gamma, proposto a 4.499€. L’U7Q PRO, pensato per chi cerca performance di alto livello a un prezzo più accessibile, parte da 899€ per la versione da 55”, con le varianti da 65”, 75” e 85” offerte rispettivamente a 1.199€, 1.499€ e 1.999€. Un’offerta articolata, pensata per soddisfare esigenze diverse senza rinunciare a tecnologia d’avanguardia e cura nei dettagli.

Una gamma completa per ogni esigenza

A completare l’offerta 2025, Hisense affianca ai top di gamma U7Q PRO e U8Q una serie di modelli pensati per soddisfare ogni esigenza e fascia di prezzo. Le QLED E7 PRO, A7Q, E7Q e A5Q offrono immagini dai colori intensi e contrasti marcati, ideali per chi cerca un’esperienza visiva di qualità senza compromessi. Per chi predilige la versatilità, i modelli 4K Ultra HD della serie A6Q combinano risoluzione avanzata e funzionalità smart in un pacchetto equilibrato. E per chi desidera entrare nel mondo della smart TV in modo semplice e accessibile, la serie A4Q è pensata per lo streaming e l’intrattenimento quotidiano. In ogni segmento, la filosofia Hisense resta la stessa: proporre soluzioni affidabili, performanti e tecnologicamente avanzate, capaci di adattarsi ai nuovi stili di vita digitali.