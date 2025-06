La De'Longhi Magnifica S è ora disponibile su Amazon a 309,00€ invece di 349,00€, con uno sconto dell'11%. Questa macchina da caffè automatica vi permetterà di gustare espresso e cappuccino come al bar direttamente a casa vostra. Dotata di macinacaffè regolabile su 13 livelli, sistema latte manuale per schiuma cremosa e serbatoio da 1,8L, vi offrirà bevande personalizzate con chicchi o polvere di caffè.

De'Longhi Magnifica S, l'ideale per un caffè come lo vuoi tu, a casa tua!

La De'Longhi Magnifica S si rivela la scelta ideale per gli amanti del caffè che desiderano portare l'esperienza del bar direttamente a casa propria. Questa macchina automatica è perfetta per chi apprezza la qualità del caffè appena macinato e vuole personalizzare ogni tazza secondo i propri gusti, scegliendo tra 13 livelli di macinatura e diverse intensità di aroma. Con il suo design elegante e la facilità d'uso, soddisfa le esigenze di famiglie numerose o uffici grazie al generoso serbatoio da 1,8 litri.

Particolarmente consigliata a chi ama variare le proprie bevande durante la giornata, la macchina permette di preparare non solo espresso ma anche cappuccini cremosi e bevande calde personalizzate. Il sistema latte manuale vi consente di creare schiume perfette utilizzando sia latte vaccino che alternative vegetali, rendendola ideale per chi ha intolleranze alimentari. Attualmente in offerta a 309€ invece di 349€, la De'Longhi Magnifica S rappresenta un'ottima scelta per chi desidera portare l'esperienza del bar direttamente a casa. Vi consigliamo questo acquisto per la sua versatilità nel preparare diverse bevande, la facilità d'uso grazie ai controlli intuitivi e la qualità del caffè garantita dalla macinatura fresca dei chicchi. Il risparmio di 40€ rende questa macchina ancora più conveniente per iniziare il vostro viaggio nel mondo del caffè di qualità.

