Al Black Friday abbiamo speso oltre 70 miliardi, ecco cosa avete comprato voi

La corsa agli sconti e la crescita delle opzioni di pagamento flessibili sono stati i fattori che hanno portato a raggiungere gli oltre 70 miliardi di spesa durante lo scorso Black Friday a livello globale. Solo negli Stati Uniti il volume di vendite è arrivata a 9,8 miliardi di dollari, una cifra record per questa giornata. Secondo Adobe Analytics, le vendite sono aumentate del 7,5% rispetto ai numeri dell'anno scorso.

Anche Salesforce, che utilizza metriche diverse da quelle di Adobe e afferma di elaborare i numeri delle transazioni per circa 1,5 miliardi di consumatori, ha dichiarato che le vendite online del Black Friday hanno superato le sue aspettative. Il totale è stato di 16,4 miliardi di dollari negli Stati Uniti e di 70,9 miliardi di dollari a livello globale, e la percentuale record del 79% di tutto il traffico di shopping - sia per la navigazione che per l'acquisto - è stato effettuato da smartphone.

Il Black Friday è un giorno di riferimento per lo shopping, da anni considerato il giorno in cui prende il via il periodo delle vendite per i regali di Natale , il più importante per i rivenditori. Questi dati daranno sicuramente fastidio ai v, cherispetto al mercato online.

"L'andamento delle vendite online del Black Friday ha superato le aspettative di qualsiasi dirigente del settore retail", ha dichiarato in un comunicato Rob Garf, vicepresidente e direttore generale del settore retail di Salesforce. "I rivenditori hanno intensificato gli sconti e gli acquirenti, a loro volta, hanno cliccato sul pulsante di acquisto".

Altri dettagli degni di nota del Black Friday:

Gli sconti rimangono un grande motore delle vendite e arrivano fino al 35% di sconto sul prezzo al dettaglio. Il fulcro rimane l'acquisto di regali e piccoli prodotti tech.

Gli smartphone hanno rappresentato 5,3 miliardi di dollari di vendite nella giornata, con un aumento del 10,4% rispetto al 2022 e rappresentando il 54% di tutte le vendite online.

Anche in Italia l'evento è sempre più importante e tantissimi acquirenti si stanno rivolgendo agli acquisti online per approfittare dei numeri sconti proposti dai maggiori e-commerce. Amazon come sempre la fa da padrona ma molti concorrenti come Unieuro, MediaWorld e eBay non sono stati certamente a guardare, proponendo offerte decisamenre concorrenziali.

