Il Black Friday Samsung si trasforma in Cyber Week: ecco le offerte imperdibili!

Se siete alla ricerca delle migliori offerte tech di fine anno, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria iniziativa. Samsung ha infatti deciso di prolungare il Black Friday trasformandolo in una vera e propria Cyber Week, con sconti eccezionali disponibili fino al 9 dicembre 2024.

Vedi offerte su Samsung

Cyber Week Samsung, chi dovrebbe approfittarne?

La Cyber Week Samsung rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera acquistare prodotti tecnologici di alta qualità a prezzi vantaggiosi. L'iniziativa coinvolge l'intero catalogo Samsung, dai più recenti smartphone Galaxy ai TV Neo QLED, passando per gli elettrodomestici della linea BESPOKE e i monitor gaming Odyssey, di sicuro fra i migliori del mercato.

Un aspetto particolarmente interessante dell'iniziativa riguarda le modalità di pagamento. Samsung offre infatti diverse opzioni per rendere gli acquisti ancora più accessibili: dal finanziamento a tasso zero con prima rata dopo 60 giorni, alla possibilità di utilizzare PagoDIL per dilazionare i pagamenti fino a 12 rate senza interessi per importi fino a 5.000€. Non manca la possibilità di pagare a rate anche con Klarna o PayPal.

Per massimizzare il risparmio, Samsung ha pensato anche a vantaggi extra per chi utilizza la Samsung Shop App: gli acquisti effettuati tramite l'applicazione godono di un ulteriore sconto del 5% sul valore del carrello, cumulabile con le altre promozioni in corso. A questo si aggiunge la spedizione gratuita su tutto il catalogo, rendendo l'esperienza d'acquisto ancora più conveniente.

La Cyber Week Samsung, disponibile fino al 9 dicembre 2024, rappresenta un'opportunità unica per accedere all'ecosistema Samsung a condizioni particolarmente vantaggiose. La combinazione di sconti significativi, opzioni di pagamento flessibili e vantaggi extra per gli acquisti tramite app rende questa promozione particolarmente interessante per chi desidera rinnovare i propri dispositivi tecnologici o accedere per la prima volta al mondo Samsung.

