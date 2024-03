AliExpress sotto inchiesta, ecco qual è il problema di questo colosso

AliExpress è il primo marketplace online ad affrontare un'indagine formale da parte della Commissione UE in base al Digital Services Act (DSA). La Commissione ha avviato la terza indagine formale su una piattaforma di grandi dimensioni sotto il DSA, con AliExpress che si guadagna l'onore discutibile di essere il primo a dover affrontare la verifica ufficiale.

Il DSA rappresenta le nuove regole dell'Unione Europea per il commercio online, che richiedono valutazioni dei rischi e relative mitigazioni da parte delle piattaforme più grandi, che rischiano sanzioni severe (fino al 6% del fatturato annuo globale) in caso di violazioni.

La Commissione sospetta che AliExpress abbia violato le regole del DSA in vari ambiti, tra cui la gestione e la mitigazione dei rischi, la moderazione dei contenuti e il meccanismo di gestione dei reclami interni, la trasparenza della pubblicità e dei sistemi di raccomandazione e la rintracciabilità dei commercianti e l'accesso ai dati per i ricercatori.

AliExpress è stata designata come piattaforma di grandi dimensioni già nell'aprile dell'anno scorso, insieme ad altri marketplace come Amazon e Zalando.

La Commissione indagherà anche sulle preoccupazioni legate alla trasparenza e alla sicurezza, in relazione all'uso di AliExpress da parte degli influencer. La piattaforma offre un programma di affiliazione mirato agli influencer dei social media che possono guadagnare una commissione attraverso i link ai prodotti venduti sulla piattaforma. Il risultato che ci sono un’infinità di canali TikTok, Instagram e altri dove si promuovono prodotti di qualità discutibile, a volte pericolosi.

L'elenco completo delle presunte violazioni da parte di AliExpress è lungo. Tuttavia, la procedura di oggi non conferma ancora alcuna violazione del DSA. Piuttosto, la Commissione condurrà ora un'indagine approfondita "come questione prioritaria". Tale passo formale sblocca poteri aggiuntivi per l'UE, compresa la possibilità di imporre misure provvisorie. Non esiste una tempistica definita per la conclusione di un'indagine DSA da parte dell'UE.

