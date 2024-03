Questo altoparlante Bluetooth ha un prezzo PICCOLISSIMO!

Se siete clienti Prime, fino al 25 marzo potete approfittare delle offerte di Primavera Amazon su una marea di prodotti tecnologici. Tra le migliori occasioni di oggi vi segnaliamo l'altoparlante Bluetooth Divoom Timebox evo, un gadget multifunzionale che vi permette di portare sempre con voi la vostra musica preferita. Questo dispositivo non è solo un altoparlante, ma include anche una radiosveglia intelligente, una cornice digitale Pixel Art e un pannello LED programmabile che sincronizza l'illuminazione con la vostra musica preferita. Grazie a uno sconto Amazon del 20% che potete ottenere applicando il coupon in fase d'acquisto, oggi lo pagate solo 47,20€ invece che 59,90€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Altoparlante Bluetooth Divoom, chi dovrebbe acquistarlo?

L'altoparlante Bluetooth Divoom Timebox evo si rivela una scelta eccellente per coloro che sono alla ricerca di un gadget tecnologico versatile e innovativo. Questo dispositivo è particolarmente adatto per gli amanti della musica che desiderano ascoltare i propri brani preferiti ovunque si trovino. Grazie all'altoparlante da 6W sintonizzato DSP e alla moderna tecnologia Bluetooth 5.0, offre prestazioni audio di buon livello in qualsiasi luogo vi troviate. Con il suo design sofisticato e compatto, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia in casa che all'aperto.

Inoltre, l'Altoparlante Divoom Timebox evo va oltre la semplice riproduzione musicale. Il suo pannello LED personalizzabile permette di creare opere di Pixel Art tramite l'app dedicata, trasformandolo in una vera e propria cornice digitale interattiva. Anche gli amanti di gadget smart apprezzeranno le sue funzionalità integrate come radiosveglia, notifiche dai social media, accesso a stazioni radio via internet e visualizzazione di informazioni utili come ora, meteo e calendario.

L'altoparlante Bluetooth Divoom Timebox evo si presenta come un'opzione eccellente per chi cerca un dispositivo che unisca qualità sonora, creatività e funzionalità intelligenti in un unico gadget portatile e stiloso. L'incorporazione di oltre 30 opzioni aggiuntive, inclusa la possibilità di ricevere notifiche dai social media, accesso a stazioni radio e informazioni utili come l'orario, il meteo e il calendario, rendono questo altoparlante un ottimo investimento per migliorare il divertimento quotidiano e la connettività. Applicando il coupon Amazon del 20% potete pagarlo 47,20€ anziché 59,90€.

Vedi offerta su Amazon