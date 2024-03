Kit da gaming 4 in 1 a soli 44€! CHE AFFARE!

Se siete alla ricerca di un set completo di accessori per mettere in piedi la vostra postazione da gaming ma, al contempo, vorreste tenere vertiginosamente bassa la spesa, allora questa ottima proposta dalle Offerte di Primavera Amazon è quello che fa per voi, visto che per soli 44,99€ vi permetterà di portarvi a casa l'ottimo kit 4-in-1 Trust GXT 792 Quadrox, comprensivo di mouse, tastiera, cuffie e tappetino! Un affare davvero niente male, specie considerando che si tratta di prodotti sì entry level, ma dalla buona qualità generale.

Kit da gaming Trust Gaming GXT 792 Quadrox, chi dovrebbe acquistarlo?

Che siate dei gamer alle prime armi, o magari dei genitori che vogliono mettere in piedi una postazione da gaming economica per i propri figli, questo kit 4-in-1 prodotto dalla Trust è la scelta ideale per avere a disposizione tutto l'occorrente per allestire la propria postazione ad un prezzo davvero minimo. Per meno di 45 euro, infatti, avrete a disposizione un bundle che include: una tastiera gaming dotata di illuminazione LED multicolore e funzionalità anti-ghosting; cuffie con microfono e con dei potenti driver da 50 mm; un mouse ergonomico con 6 pulsanti programmabili e regolazioni DPI da 200 a 6400, ed infine un pratico tappetino per il mouse, progettato per ottimizzare movimenti e precisione del puntatore.

Parliamo, in sintesi, di un pacchetto completo per allestire il proprio set up, ed anche se il prezzo è spaventosamente basso, la qualità dei prodotti è comunque valevole, e certamente superiore a quella del prezzo totale, visto quanto bene si comportano i prodotti Trust, anche a distanza di diverso tempo dal loro acquisto.

Insomma, questo kit 4-in-1 prodotto da Trust si prospetta come un vero e proprio affare per qualsiasi appassionato da gaming, e visto il suo prezzo super concorrenziale, vi suggeriremmo di portarvelo a casa subito, anche perché le Offerte di Primavera Amazon sono ormai agli sgoccioli, e potreste rischiare che l'offerta termini, o che il prodotto vada out of stock!

