Amazon Echo Show 8 a meno di 80 Euro!

Arrivato sul mercato solo da poche settimane, Amazon Echo Show 8 ha da subito catturato la nostra attenzione, grazie soprattutto al suo ampio e luminoso display da 8 pollici con risoluzione HD che, come per gli altri dispositivi Echo Show, permette non solo di consultare video, immagini e quant’altro, ma anche di usufruire di servizi in streaming come Amazon Prime Video e non solo. Integrando, ovviamente, l’ottima e funzionale assistete vocale Alexa, Echo Show 8 si è proposto come una nuova e intrigante alternativa a Echo Dot e simili, coniugando le funzionalità tipiche dell’assistente vocale Amazon a tutte quelle funzioni che possono richiedere uno schermo touch di buone dimensioni, diventando così un hub eccezionale anche per i nostro dispositivi domotici presenti in casa.

Venduto generalmente al prezzo di ben 129,99€, vi segnaliamo che Echo Show 8 è ora in forte sconto su Amazon a soli 79,99€, con uno sconto di ben 50 euro, pari al 38% del prezzo originale! La durata dell’offerta non è chiara, ma è davvero incredibile che questo ottimo prodotto sia già in sconto a pochissime settimane dal suo arrivo sul mercato e pertanto vi invitiamo subito a consultare l’offerta, così da potervelo accaparrare al miglior prezzo disponibile! Fidatevi di noi, è davvero meglio approfittarne!

>> Clicca qui per acquistare Amazon Echo Show 8 <<

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!