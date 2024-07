Rinfrescati all'Aquafan di Riccione con questo sconto del 12%!

Se avete in programma una visita al parco acquatico di Riccione, vi consigliamo di acquistare i biglietti su "Il tuo ticket" per approfittare di uno sconto del 12%. Potrete risparmiare sul prezzo del biglietto, con i nuovi costi scontati di 28€ per il biglietto intero e 23€ per il ridotto. È un’ottima opportunità per risparmiare e rendere la vostra avventura all’Aquafan ancora più memorabile!

Aquafan di Riccione, perché approfittarne?

Aquafan è una vera e propria oasi di divertimento situata su una collina verdeggiante di 90.000 mq a Riccione. Il parco vanta oltre 3 km di scivoli spettacolari che offrono emozioni forti e divertimento senza pari. Dall'adrenalinico Kamikaze all'Extreme River, dallo Speedriul al Fiume Rapido, ogni scivolo è progettato per offrire un'esperienza unica. E per i più avventurosi, non manca lo StrizzaCool, il nuovissimo scivolo pensato per tutta la famiglia, e i divertentissimi Tobogas.

Il parco non è solo sinonimo di scivoli e adrenalina, ma anche un luogo pensato per il relax e il comfort delle famiglie. Per i più piccoli, ci sono aree attrezzate con scivoli e animazioni su misura, mentre le famiglie possono godere della piscina a onde e delle numerose zone relax. Il parco offre inoltre una vasta scelta di punti di ristoro, negozi e servizi di qualità per soddisfare ogni esigenza durante la giornata.

In sintesi, Aquafan di Riccione rappresenta una delle esperienze più complete e affascinanti nel panorama dei parchi acquatici europei. Con eventi entusiastici e la sua capacità di essere un trend nel mondo del divertimento, Aquafan vi aspetta per una giornata all'insegna dell'allegria e del relax.

