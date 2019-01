Amazon Fire TV Stick, il telecomando con Alexa arriva anche per la versione base

La versione base della Amazon Fire TV Stick, quella con supporto ai video 1080p, compie un deciso passo avanti: il colosso di Seattle infatti ha deciso di produrne una nuova versione in cui sarà presente il telecomando avanzato già visto con la Fire TV Stick 4K, che integra anzitutto l’assistente digitale Alexa ma anche i comandi per la regolazione del volume, l’accensione e il mute.

Non è un’aggiunta da poco visto che assieme a questi vantaggi il nuovo telecomando porta con sé anche caratteristiche come il supporto alla connessione Bluetooth e gli infrarossi multidirezionali, il tutto senza che il prezzo (39,99 dollari) della versione statunitense cambi.

La nuova Amazon Fire TV Stick Basic Edition sarà inoltre la prima ad integrare IMDb Freedive, la piattaforma di streaming gratuita che al momento offre circa 130 film e 29 serie TV a costo zero grazie alla presenza di inserzioni pubblicitarie.

Per chi già possiede la Basic Edition e non è intenzionato a sostituirla col nuovo modello, Amazon ha infine previsto anche un’opzione aggiornamento, con la disponibilità all’acquisto del solo telecomando, al costo di 15 dollari. Per il momento la novità sarà disponibile unicamente negli USA a partire dal prossimo 23 gennaio, ma non è da escludere un allargamento della sua disponibilità anche agli altri mercati in un prossimo futuro, anche se la presenza di Freedive fa pensare che la nuova Fire TV Stick non sarà commercializzata finché il servizio di streaming non sia allargato anche ad altri mercati.