Amazon Music Unlimited, 3 mesi gratis per i nuovi clienti

Fino la 19 aprile tutti i nuovi iscritti ad Amazon Prime avranno l'occasione di provare gratuitamente per tre mesi il servizio in versione unlimited.

Fino al prossimo 19 aprile 2019 i nuovi iscritti ad Amazon Prime potranno usufruire gratuitamente di Amazon Music Unlimited per ben tre mesi. Un periodo di prova più che sufficiente per valutare un servizio e dunque un’occasione da non perdere visto ciò che offre. Una volta terminata l’offerta il servizio avrà un costo di 9,99 euro mensili (o 99 euro annuali, con un risparmio di due mesi).

Per beneficiare dell’offerta i nuovi clienti non dovranno aver ancora usufruito del periodo d’uso gratuito di 30 giorni normalmente previsto, né potranno usufruirne in seguito. L’offerta infine è limitata ad un solo account, fruibile per una sola volta e non trasferibile né convertibile in denaro.

Chi si iscrive al servizio Prime normalmente guadagna già l’accesso gratuito ad Amazon prime Music, perché dunque sottoscrivere un altro servizio di streaming musicale a pagamento? Semplice, perché a differenza di Amazon Prime Music qui ci sono più di 50 milioni di brani in alta definizione tra cui scegliere anziché 2 e non c’è la limitazione delle 40 ore mensili.

Le inserzioni pubblicitarie sono assenti, il servizio è fruibile su una serie di dispositivi eterogenei, tra cui iPhone e iPad, smartphone e tablet Android, Mac e PC, Amazon Fire Tablet, dispositivi Sonos e Denon Heos, BMW e Mini, oltre ovviamente che tramite Web. Amazon music Unlimited inoltre offre la modalità offline, consentendo di scaricare i propri brani preferiti per ascoltarli anche in assenza di connessione. Per Music Unlimited comunque Amazon prevede anche l’abbonamento Family al costo di 14,99 euro al mese o 149 euro l’anno, con la possibilità di avere fino a 6 account.

Potete attivare i 3 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited da questa pagina.

