Negli Stati Uniti, Amazon ha iniziato a sfruttare l’intelligenza artificiale per semplificare le informazioni in merito alla qualità dei prodotti. In pratica, l’azienda, ha introdotto dei riassunti, generati tramite IA, che raccolgono le informazioni di centinaia, o migliaia, di valutazioni e e trasformano in un breve paragrafo che si limita a illustrare i pro e i contro riscontrati dai clienti.

Questi riassunti sono stati oggetto di test per un paio di mesi e, ora, sono disponibili in modo più ampio per un numero sempre più crescente di utenti, situati negli Stati Uniti, che utilizzano l’app mobile di Amazon. L’azienda ha dichiarato che questi riassunti sono già disponibili “per una vasta selezione di prodotti” ma finora sembrano confinati agli oggetti di natura tecnologica (TV, cuffie, tablet e via dicendo) e a tutti gli accessori dedicati al fitness.

I riassunti di Amazon sono facili da leggere e offrono uno specchietto illustrativo, molto didascalico, in merito ai vari prodotti ma, almeno per il momento, presentano ancora alcuni errori ortografici e alcune peculiarità linguistiche occasionali (nella fattispecie di frasi grammaticalmente corrette ma di poco senso nel contesto del prodotto analizzato).

Inoltre, come spesso succede con gli aggregatori di valutazioni, sembrano concentrarsi principalmente sugli aspetti positivi del prodotto, dedicando meno attenzione agli aspetti negativi e riservandoli, nel caso vi siano numerose valutazioni negative, esclusivamente per le frasi conclusive del riassunto.

Questo, si spera che sia dovuto esclusivamente dal fatto che i riassunti, al momento, sembrano concentrarsi solo sui prodotti che hanno avuto recensioni per lo più positive ma sarà interessante scoprire, quando questo servizio sarà maggiormente diffuso, quanto questo sistema possa realmente presentare i difetti di un prodotto.

Questa funzionalità, al momento, può essere trovata nella parte superiore della sezione delle recensioni dell’app mobile, sotto l’intestazione “I clienti dicono”. Alla fine del paragrafo, inoltre, viene indicato che il riassunto è stato generato dall’IA e Amazon dichiara che questi riassunti sono elaborati utilizzando solole valutazioni in seguito a un acquisto certificato, evitando quindi di inserire le recensioni falsate.

Il sistema, infine, include anche dei tag utili per evidenziare sia i punti chiave (positivi, negativi e neutri) del prodotto, sia di trovare delle alternative che siano state categorizzate nella stessa maniera, come ad esempio tutti i pannelli OLED che hanno una buona qualità dell’immagine.

Per quanto l’idea adottata da Amazon sia in linea con le abitudini “mordi e fuggi” degli utenti odierni, il riassumere centinaia, se non migliaia, di recensioni in un breve paragrafo potrebbe aprire le porte a più problematiche di quelle che ci si immagina, considerando che, almeno per il momento, le recensioni di Amazon, e in particolar modo quelle negative nei confronti di prodotti con valutazioni molto positive, permettono ai consumatori di venire a conoscenza di problematiche specifiche di cui potrebbe essere interessante essere informati prima di acquistare un prodotto.