Amazon compie un passo importante per rendere lo shopping online ancora più accessibile: ora è possibile pagare anche in contanti. Grazie a questa novità, chiunque possa avere difficoltà a utilizzare carte di credito o debito potrà ordinare i propri prodotti preferiti in tutta comodità, senza rinunciare alla sicurezza e alla rapidità che contraddistinguono il colosso dell’e-commerce.

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Amazon pagamento in contanti, per chi è adatto?

Con oltre 35.000 punti vendita abilitati, pagare in contanti su Amazon è semplice e a portata di mano. Se nelle vostre vicinanze si trova un punto PuntoLis o Western Union, presto potrete approfittare di questo nuovo metodo di pagamento. Basta recarsi nel negozio, effettuare il pagamento e il gioco è fatto: niente commissioni aggiuntive, niente complicazioni.

Questa opzione è pensata per tutti coloro che preferiscono non usare la propria carta di credito o di debito, rendendo lo shopping più inclusivo e comodo. La procedura è veloce e trasparente: pagate l’importo dovuto in contanti e riceverete immediata conferma dell’avvenuto pagamento.

Una volta completata la transazione, potete tornare a casa e rilassarvi. L’ordine sarà elaborato da Amazon e spedito direttamente all’indirizzo indicato, così da ricevere comodamente i vostri acquisti senza ulteriori passaggi. Con questo nuovo metodo, fare shopping online diventa ancora più facile e alla portata di tutti.

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