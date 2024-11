Monitor MSI E2 da 27" a un prezzo SHOCK! (-170€)

Il Monitor MSI E2 da 27" è attualmente in offerta su Amazon. Con un prezzo scontato di 169,99€, grazie al Black Friday in corso, rispetto al prezzo originale di 199,99€, vi offre un risparmio del 15%. Questo monitor gaming WQHD presenta un pannello Rapid IPS da 27", con una risoluzione di 2560 x 1440, che offre un refresh rate di 180 Hz per un tracciamento dei movimenti estremamente fluido, e un tempo di risposta di 1ms ideale per gli appassionati di esport. Con il suo gamut di colori al 125% dello standard sRGB e tecnologie come Less Blue Light e Anti-Flicker, vi garantisce immagini dettagliate e un comfort visivo superiore.

MSI E2 Monitor Gaming da 27", chi dovrebbe acquistarlo?

Il Monitor MSI E2 da 27" si presenta come la scelta ottimale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza visiva superlativa. Grazie allo schermo WQHD da 27 pollici con tecnologia Rapid IPS, offre immagini vivide e dettagliate da qualsiasi angolo fino a 178°, soddisfacendo così non solo i giocatori ma anche i professionisti della grafica che necessitano di una vasta gamma cromatica e precisione dei colori. Con un refresh rate elevato di 180 Hz e un tempo di risposta di 1ms, vi catturerà per la fluidità di movimento, rendendolo ideale per i titoli esports più competitivi. L'aggiunta del supporto per 1.07 miliardi di colori al 125% dello standard sRGB garantisce una qualità dell'immagine senza compromessi per chi desidera il meglio dalla propria configurazione di gioco.

Inoltre, il Monitor MSI E2 da 27" risponde alle esigenze di coloro che trascorrono molte ore davanti allo schermo, offrendo tecnologie che riducono l'affaticamento degli occhi come Less Blue Light e Anti-Flicker. La sua funzionalità Dynamic Contrast Enhancement e MSI Night Vision espandono ulteriormente la sua versatilità, migliorando la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione senza sacrificare i dettagli. Per gli utenti dotati di più dispositivi, la connettività HDMI CEC amplia le opzioni di collegamento, rendendo questo monitor un'aggiunta preziosa a qualsiasi ambiente di gioco o lavoro.

Il Monitor MSI E2 da 27" si distingue per il suo pannello Rapid IPS, che offre colori vivaci e angoli di visione estesi fino a 178°, ideale per gli utenti esigenti che cercano qualità d'immagine superiore. Il design quasi senza bordi enfatizza l'esperienza visiva immersiva su una risoluzione WQHD (2560 x 1440) con un impressionante refresh rate di 180Hz per movimenti ultra-fluidi e un tempo di risposta di soli 1ms, ottimale per il gaming ad alte prestazioni. Supporta inoltre fino a 1.07 miliardi di colori al 125% dello standard sRGB, garantendo una visualizzazione delle immagini e dettagli più ricchi e intensi.

Attualmente disponibile a 169,99€, rispetto al prezzo originale di 199,99€, il Monitor MSI E2 da 27" rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca un upgrade significativo della propria configurazione di gaming con un'ottima qualità d'immagine, prestazioni elevate e una riduzione dell'affaticamento visivo. La combinazione di caratteristiche avanzate e il prezzo competitivo lo rendono un acquisto altamente consigliato per appassionati di gaming e utenti professionali che desiderano migliorare la loro esperienza visiva.

Vedi offerta su Amazon