Samsung Odyssey G7: prezzo SHOCK!Risparmi il 22% al checkout

Il Samsung Odyssey G7 è disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 479,99€ da scontare del 22% al momento del checkout, per un risparmio da urlo. Questo monitor di punta si distingue per la sua risoluzione UHD 4K e il pannello IPS, che garantisce colori vividi e angoli di visione ampi. Grazie al displayHDR 400, vi aspettano contrasti più intensi per un'esperienza visiva senza precedenti, perfetta per scoprire i nemici o i dettagli più nascosti nei giochi. Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (GtG), preparatevi a una sessione di gioco intensa e fluida, senza sfocature o ritardi. Attivate il coupon in pagina per approfittare dello sconto extra del 22%!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 22% durante il checkout

Samsung Odyssey G7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G7 rappresenta una scelta ideale per gli appassionati di gaming che desiderano immergersi nel mondo virtuale con una qualità dell'immagine senza precedenti. Grazie alla sua risoluzione UHD (3840x2160), questo monitor è particolarmente adatto a chi cerca dettagli fini e grafiche mozzafiato, offrendo una densità di pixel quattro volte superiore all'FHD. La tecnologia del pannello IPS garantisce, inoltre, colori vividi e angoli di visione estesi fino a 178º, permettendo un'esperienza visiva nitida indipendentemente dalla posizione.

Non meno importante, il Samsung Odyssey G7 soddisfa le esigenze di chi cerca performance elevate in termini di velocità e reattività. Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, elimina efficacemente il ritardo di visualizzazione, critico nelle sessioni di gioco più intense dove la velocità di reazione può determinare la vittoria o la sconfitta. Il tempo di risposta di 1ms (GtG) assicura invece movimenti fluidi e senza sfocature, essenziali per individuare gli avversari e reagire con precisione.

In aggiunta, la funzionalità HDR 400 eleva l'esperienza visiva potenziando il contrasto e la luminosità delle immagini, dettaglio particolarmente prezioso per i giocatori che vogliono cogliere ogni particolare, anche nelle scene più scure. Per questi motivi, il monitor è particolarmente consigliato a tutti i gamers che cercano una combinazione ottimale tra alte prestazioni tecniche e superiore qualità dell'immagine.

Vedi offerta su Amazon