Amazon Prime, primo anno a 25 euro per i nuovi clienti!

Vi segnaliamo che in occasione del suo Black Friday, Amazon sta scontando l’abbonamento al servizio Prime, alleato prezioso in questo periodo di sconti, non solo per i vantaggi che generalmente offre, ma anche per l’abbattimento del costo di spese di spedizione per quei prodotti serviti direttamente da Amazon in termini di vendita e consegna.

Oltre ai grandi sconti di questi giorni, dunque, Amazon offre la possibilità, fino al prossimo 2 dicembre, di ottenere uno sconto di ben 11 euro sull’iscrizione annuale al servizio Prime, con un prezzo che passa quindi dai canonici 36€ a soli 25€!

La promozione è disponibile solo per i nuovi clienti o a chi, fino ad oggi, si è servito di un piano mensile e non annuale. Scaduto il primo anno, Amazon Prime tornerà poi al suo prezzo canonico, ovvero 36 euro all’anno. Oltre a ciò, ricordiamo che Amazon Prime offre anche tanti vantaggi ai suoi iscritti tra cui:

Altre offerte

Prima di chiudere, vi ricordiamo che su Amazon è disponibile una curiosa promozione che mette al centro di tutto l’interazione con Alexa! Acquistando infatti l’Echo Show 5 o la Fire TV Stick 4K attraverso l’assistente vocale di Amazon, si potranno ottenere dei convenienti sconti sul prezzo finale.

Grazie a questa promozione, dunque, potrete acquistare Echo Show in un colore a scelta tra nero e bianco a soli 49,99€ anziché 89,99€, mentre la Fire TV Stick 4K a 39,99€ invece di 59,99€. Non dovrete far altro che chiedere ad Alexa di acquistare uno dei prodotti (fate riferimento ai comandi presenti nell’immagine qui sopra) e poi finalizzare l’acquisto. Quest’ultimo passaggio, per altro, può essere effettuato sia tramite i comandi vocali, che tramite APP o PC.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!