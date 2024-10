Amazon vuole sfidare Temu con nuovo negozio ultra economico

Secondo quanto riportato da The Information, Amazon starebbe preparando una nuova piattaforma di vendita online per competere con i prezzi bassissimi del rivenditore cinese Temu. L'azienda avrebbe, infatti, inviato ai venditori informazioni interne che dettagliano i limiti di prezzo per questo nuovo negozio online.

Il nuovo "Low-Cost Store" di Amazon imporrebbe tetti massimi di prezzo come 8$ per gioielli, 9$ per biancheria da letto, 13$ per chitarre e 20$ per divani spediti dal centro di distribuzione di Guangdong, in Cina. I tempi di spedizione sarebbero più lunghi (9-11 giorni), ma le commissioni di evasione per i venditori sarebbero inferiori rispetto al normale servizio Fulfillment by Amazon.

Questa nuova strategia si discosta dall'approccio abituale di Amazon, che non prevede limiti di prezzo sul suo marketplace principale. La mossa sembra, invece, allinearsi alla politica dei prezzi di store come Temu, lanciato nel 2022 e diventato rapidamente noto per i suoi prezzi estremamente bassi.

Se confermata, l'iniziativa di Amazon potrebbe rappresentare un tentativo di contrastare la crescente popolarità delle piattaforme di e-commerce a basso costo provenienti dalla Cina, offrendo, al contempo, maggiori garanzie ai consumatori in termini di qualità e affidabilità dei prodotti venduti; o per lo meno, facendo credere ai consumatori di offrirle.