Apple TV+, una bomba atomica nel mercato streaming video

Apple rilancia con Apple TV+, un nuovo servizio video streaming a pagamento. Rinnova l'app Apple TV e svela Apple TV Channels.

Apple TV+ è il nuovo servizio streaming video a pagamento che punta a sfidare tutte le piattaforme leader di mercato con un’offerta smisurata di contenuti originali e un evidente investimento di miliardi di dollari alle spalle – considerato il pool di attori e registi hollywoodiani coinvolti. Durante la presentazione allo Steve Jobs Theater di Cupertino si sono alternati, live e in video, Steven Spielberg, Sofia Coppola, Ron Howard, Jennifer Aniston, J.J. Abrams, Steve Carell e tanti altri.

La nuova app Apple TV+ Plus consentirà di accedere a film, serie TV, show esclusivi e documentari a partire dal prossimo autunno in più di 100 paesi. I prezzi però non sono stati svelati.

“È un grande onore che i più grandi talenti del cinema e della televisione, sia quelli che stanno davanti alla telecamera, sia quelli che stanno dietro, siano in arrivo su Apple TV+”, ha dichiarato Eddy Cue, Senior Vice President of Internet Software and Services di Apple. “Siamo felici di offrire agli spettatori un’anteprima di Apple TV+ e non vediamo l’ora che possano accedervi a partire da quest’autunno. Apple TV+ ospiterà contenuti originali di altissima qualità, tra i migliori mai visti al cinema e in TV”.

Oltre a questo è previsto un aggiornamento dell’attuale Apple TV app e l’arrivo degli Apple TV channels a partire da maggio. L’app Apple TV consentirà di accedere a show, film, sport e news. Inoltre i “channels” permetteranno di abbonarsi a singoli canali televisivi come ad esempio HBO, Starz, SHOWTIME, CBS All Access, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade, Noggin e MTV Hits.

“La nuova app Apple TV impara a conoscere gli interessi degli utenti per offrire un’esperienza personalizzata e sicura”, assicura Apple.

Inoltre saranno presenti più di 150 app di streaming di fornitori terzi, come Amazon Prime e Hulu, Canal+, Charter Spectrum, DIRECTV NOW e PlayStation Vue. Optimum e Suddenlink di Altice arriveranno entro fine anno. Senza contare ovviamente l’offerta di centinaia di migliaia di film e serie TV già oggi acquistabili o noleggiabili tramite iTunes.

Lo sbarco di queste novità è previsto a maggio su iPhone, iPad e Apple TV in più di 100 paesi grazie a un semplice aggiornamento software, mentre per Mac bisognerà attendere l’autunno. Ovviamente a seconda dei paesi il portfolio sarà diverso.

L’Apple TV app sarà disponibile anche sulle Smart TV Samsung all’inizio della primavera e su dispositivi Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony e VIZIO in futuro.

“Entro la fine dell’anno, i clienti con le smart TV VIZIO, Samsung, LG e Sony saranno in grado di riprodurre video e altri contenuti dal proprio iPhone o iPad direttamente sulle Smart Tv con il supporto AirPlay 2”, conclude la nota di Apple.

Alcune anticipazioni