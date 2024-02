Arriva un messaggio hacker sullo schermo della stampante 3D, sorpresa per gli utenti Anycubic

Secondo una serie di segnalazioni online da parte dei clienti di Anycubic, sembra che qualcuno abbia hackerato le loro stampanti 3D per avvisare che i dispositivi sono esposti ad attacchi.

L'individuo responsabile di questo incidente ha inserito un file hacked_machine_readme.gcode nei loro dispositivi, che di solito contiene istruzioni per la stampa 3D, per avvertire gli utenti interessati che le loro stampanti sono colpite da un grave bug di sicurezza.

Sembra che questa vulnerabilità possa potenzialmente consentire agli attaccanti di controllare qualsiasi stampante 3D Anycubic colpita da questo problema utilizzando l'API del servizio MQTT dell'azienda.

Il file ricevuto dai dispositivi interessati chiede anche ad Anycubic di rendere open-source le loro stampanti 3D perché il software dell'azienda "è carente". Secondo il testo del file, 2.934.635 dispositivi hanno scaricato questo messaggio di avviso tramite l'API vulnerabile.

Ai clienti che hanno ricevuto questo messaggio di avviso viene consigliato di scollegare le loro stampanti da Internet fino a quando l'azienda non riuscirà a risolvere il problema di sicurezza.

Anche se Anycubic deve ancora rilasciare una dichiarazione ufficiale riguardo a questo incidente, alcuni clienti interessati hanno condiviso un post anonimo su un forum online dedicato alla stampa 3D da martedì, avvertendo di queste vulnerabilità critiche che colpiscono i prodotti dell'azienda.

L'app Anycubic ha smesso di funzionare poche ore dopo che sono emerse segnalazioni degli utenti di stampanti 3D che mostravano messaggi "hackerati". Gli utenti che cercano di accedere vedono messaggi di errore "rete non disponibile", come ha riportato per primo TechCrunch.

Fondata nel 2015 e situata a Shenzhen, in Cina, Anycubic conta circa 1000 dipendenti ed è ora uno dei marchi di stampanti 3D più popolari sul mercato, con l'azienda che sostiene di aver venduto più di 3 milioni di stampanti in oltre 120 paesi.