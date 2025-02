Parte la Fantastic Weeks Sale di Anycubic! Sconti fino a 300€ su tutte le stampanti 3D

Anycubic, uno dei principali produttori di stampanti 3D, ha dato il via alla tanto attesa promozione "Fantastic Weeks Sale", offrendo sconti fino a 300€ su una vasta gamma di modelli. L'iniziativa è stata annunciata circa una settimana fa e oggi ha finalmente preso piede, promettendo numerosi affari per tutti gli appassionati di stampa 3D. La promozione è interessante non solo per la varietà di prodotti coinvolti, ma anche per la sua lunga durata, che si estenderà fino al 21 marzo. Con la possibilità di modifiche settimanali, gli utenti potrebbero trovarsi di fronte a nuove offerte durante il periodo.

Vedi offerte su Anycubic

Fantastic Weeks Sale, perché approfittarne?

Gli sconti spaziano da modelli entry-level fino a quelli più avanzati, consentendo a chiunque di approfittare della promozione in base alle proprie esigenze e al budget. Tra le offerte più convenienti, la Anycubic Photon Mono 4, una delle stampanti 3D più economiche del marchio, è ora disponibile a soli 159€, con un notevole risparmio rispetto al prezzo originale. Questa è una soluzione ideale per chi desidera avvicinarsi al mondo della stampa 3D senza un investimento troppo elevato.

Per chi cerca una stampante con un buon rapporto qualità-prezzo, Anycubic propone anche la Kobra 3 Max, ora in vendita a 499€, con uno sconto che la riduce di ben 500€ rispetto al prezzo di listino di 999€. Questo modello rappresenta una scelta ottimale per utenti che necessitano di un'area di stampa ampia e prestazioni elevate, senza sacrificare troppo sul prezzo. La Kobra 3 Max si presenta come una delle opzioni più versatili della promozione, con una buona combinazione di qualità e convenienza.

Infine, per i più esigenti, Anycubic offre la Photon Mono M7 Max, una stampante di fascia alta, ora scontata di 100€ e accompagnata da 1kg di resina gratuita. Questo modello è perfetto per coloro che desiderano ottenere risultati di stampa dettagliati e di alta qualità. Con queste offerte, Anycubic si conferma come un leader nel settore delle stampanti 3D, offrendo a tutti la possibilità di acquistare prodotti di qualità a prezzi decisamente competitivi.

