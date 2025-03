Ayaneo Pocket Micro è un concentrato di stile retrò

Nel panorama delle console portatili contemporanee sta per fare il suo ingresso un dispositivo che strizza l'occhio a chi ha vissuto la storica epoca delle prime portatili di Nintendo.

L'AYANEO Pocket MICRO Classic rappresenta una proposta controcorrente, priva di joystick e fedele all'estetica dei dispositivi portatili che hanno fatto la storia del gaming. Questa console tascabile si distingue per l'approccio minimalista che privilegia l'esperienza di gioco pura, richiamando l'epoca d'oro dei Game and Watch ma con specifiche tecniche al passo coi tempi.

Un ritorno alle origini con tecnologia moderna

L'essenza del Pocket MICRO Classic risiede nella sua deliberata semplicità. Il dispositivo è dotato esclusivamente di un D-pad direzionale, pulsanti frontali e dorsali, eliminando completamente gli stick analogici presenti nella maggior parte delle console moderne. Questa scelta progettuale non è casuale ma rappresenta la filosofia nostalgica che AYANEO vuole trasmettere: un'esperienza di gioco autentica e immediata.

Il display da 3,5 pollici con risoluzione 640P potrebbe sembrare modesto rispetto agli standard odierni, ma offre una precisione cromatica del 115% dello spazio sRGB. Questo significa che i titoli classici appariranno con colori più vividi rispetto alle piattaforme originali su cui sono stati concepiti. Il rapporto 3:2 dello schermo, inoltre, elimina efficacemente i bordi neri, ottimizzando l'area visiva nonostante le dimensioni contenute.

Dimensioni ridotte, prestazioni sorprendenti

Come suggerisce il nome, le dimensioni sono il tratto distintivo di questa console. Con i suoi 3,5 pollici, il display è certamente più piccolo rispetto a quello di uno smartphone medio, ma risulta comunque più ampio del Game Boy Micro a cui esteticamente si ispira. Nonostante il form factor ultracompatto, AYANEO ha integrato un sistema di raffreddamento efficiente che permette sessioni di gioco prolungate senza surriscaldamenti.

La batteria è stata progettata con diverse modalità operative che consentono di privilegiare l'autonomia o le prestazioni, a seconda delle esigenze del momento. Un aspetto fondamentale per chi vuole portare sempre con sé questa piccola console senza preoccuparsi della ricarica frequente.

Versatilità di gioco nonostante l'assenza di joystick

Per quanto riguarda la compatibilità, AYANEO menziona specificamente i titoli del Game Boy Advance, ma le potenzialità dell'hardware permettono di gestire anche giochi più recenti. L'azienda precisa che il dispositivo non include software preinstallato, quindi gli utenti dovranno procurarsi autonomamente i giochi da eseguire sulla console.

Un dettaglio interessante e non pubblicizzato nelle comunicazioni ufficiali è la presenza di un giroscopio a sei assi nelle specifiche tecniche. Questa caratteristica potrebbe potenzialmente essere sfruttata come sistema di controllo alternativo, compensando in parte l'assenza degli stick analogici. Il D-pad, inoltre, è stato calibrato per rispondere in modo simile a un joystick convenzionale.

Prezzo e varianti disponibili

Il Pocket MICRO Classic si posiziona in una fascia di prezzo accessibile, con un modello base che parte da 209 dollari. Per gli appassionati di retrogaming, la versione Retro Gold (dal design che richiama maggiormente l'estetica dei Game and Watch e del Famicom) è disponibile a 269 dollari.

Queste cifre risultano competitive considerando che AYANEO si è già affermata come valida alternativa allo Steam Deck con il suo modello Next Lite. La strategia dell'azienda sembra quindi puntare sulla diversificazione dell'offerta, conquistando sia il segmento premium che quello dei dispositivi di nicchia con forte impronta nostalgica.

Un dispositivo per i puristi del gaming portatile

L'AYANEO Pocket MICRO Classic si rivolge a un pubblico specifico: gli amanti dei controlli tradizionali e dell'essenzialità, che non necessitano delle complesse interfacce delle console moderne. La sua proposta è racchiusa nell'idea di offrire "puro piacere di gioco", rimuovendo gli elementi superflui per concentrarsi sull'essenza dell'esperienza videoludica.

In un mercato dominato da dispositivi sempre più complessi e multifunzionali, questa piccola console si distingue per la sua controtendenza deliberata, unendo la semplicità del passato con prestazioni tecniche contemporanee. Un equilibrio che potrebbe conquistare tanto i nostalgici quanto i nuovi giocatori alla ricerca di un'esperienza diversa e più immediata.