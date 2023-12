Bill Gates: il 2024 sarà un "Punto di Svolta"

Bill Gates ha presentato le sue proiezioni annuali per il 2024, indicando che sarà un punto di svolta. Il co-fondatore di Microsoft ha delineato diverse previsioni che abbracciano progressi nell'intelligenza artificiale, nella salute globale, nel cambiamento climatico e per quanto riguarda le elezioni globali.

Nel suo rapporto annuale di dieci pagine, Gates ha previsto un aumento significativo delle innovazioni nell'intelligenza artificiale, una svolta nella lotta contro la malnutrizione infantile, sviluppi nei negoziati sul clima e elezioni che influenzeranno la politica mondiale.

Basandosi su previsioni passate e tendenze attuali, Gates aveva precedentemente previsto il recupero nella lotta contro la polio, l'utilizzo di ultrasuoni basati sull'IA per salvare madri e bambini, la terapia genica per l'AIDS e l'implementazione di edifici più efficienti contro il cambiamento climatico.

Con un patrimonio netto di 118,5 miliardi di dollari, Gates è classificato come la settima persona più ricca del mondo secondo Forbes. Con l'ex CEO di Amazon Jeff Bezos che si trasferisce a Miami, Gates diventerà la persona più ricca dello stato di Washington.

Gates e la sua ex moglie Melinda French Gates hanno donato miliardi di dollari attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation. Lo scorso anno, Gates aveva annunciato l'intenzione di donare virtualmente l'intero suo patrimonio attraverso la fondazione.

Nel campo dell'intelligenza artificiale, Gates ha previsto un ampio miglioramento della salute globale grazie a questa tecnologia. Ha sottolineato il potenziale dell'IA nel combattere malattie batteriche resistenti agli antibiotici, assistere i non anglofoni durante gravidanze ad alto rischio e facilitare l'accesso alle informazioni mediche per gli operatori sanitari.

Gates, pur non essendo più CEO di Microsoft, rimane un consulente della società. Microsoft ha intrapreso azioni aggressive per integrare l'IA generativa nei suoi prodotti, come il motore di ricerca Bing e il browser Edge, in partnership con OpenAI, produttrice di ChatGPT.

Prevede che nei paesi ad alto reddito l'uso generalizzato dell'IA sarà raggiunto tra 18 e 24 mesi, mentre altrove si stimeranno circa tre anni.

Nel settore della salute, Gates prevede progressi nell'uso dei supplementi del microbioma intestinale per combattere la malnutrizione infantile. Vede prospettive di un'approvazione regolamentare più ampia e una produzione su larga scala.

Nel campo dell'energia nucleare, Gates ha predetto una maggiore innovazione, soprattutto nei settori complessi. TerraPower, l'azienda nucleare che ha fondato, prevede di aprire la struttura più avanzata al mondo nel Wyoming entro il 2030.

Gates ha espresso ottimismo sulla lotta al cambiamento climatico, citando l'aumento delle startup tecnologiche a supporto di questa causa. Ha sottolineato l'importanza di aggiornare le griglie elettriche per sfruttare al massimo l'energia pulita.

Le elezioni del 2024 in paesi con oltre la metà della popolazione mondiale, come gli Stati Uniti, l'India, l'Indonesia e il Sudafrica, plasmeranno il futuro della salute e del clima. Gates ha invitato a considerare leader impegnati nello sviluppo umano in tutto il mondo.

Ha evidenziato il programma di emergenza per la lotta all'AIDS lanciato dagli Stati Uniti nel 2003 come modello da sostenere per i governi. Gates ha sottolineato l'urgenza di affrontare il cambiamento climatico e ha avvertito sulla vulnerabilità del mondo a future pandemie simili al COVID-19.