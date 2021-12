Bitcoin? Per un famoso manager è l’oro delle giovani generazioni

Ray Dalio, il capo di Bridgewater Associates, il più grande fondo speculativo al mondo, ritiene che il fatto che bitcoin non sia stato violato e sia riuscito a raggiungere un livello significativo di adozione, sia un risultato notevole e che bitcoin possa essere di fatto un bene rifugio, l’oro delle nuove generazioni. Allo stesso tempo, Dalio prevede anche che bitcoin finirà per essere bandito dal governo se emergerà come una seria alternativa al denaro fiat, ma non crede che la più grande criptovaluta finirà per essere vietata in tutto il mondo.

A marzo, Dalio ha suggerito che i governi potrebbero potenzialmente vietare i flussi di capitale verso le criptovalute. Il miliardario crede che il governo degli Stati Uniti potrebbe mettere fuori legge Bitcoin nello stesso modo in cui Franklin D Roosevelt ha vietato l’oro nel 1933 e si è mosso per sequestrare le partecipazioni dei cittadini. L’ordine esecutivo del presidente non fu abrogato fino al 1974.

Ancora una volta inoltee Dalio ha sostenuto con forza la necessità di diversificare gli investimenti, sostenendo che allocare una piccola percentuale del proprio portafoglio in bitcoin aiuterà a proteggerlo. Dalio ha poi anche annunciato per la prima volta di aver acquistato una piccola quantità di bitcoin a maggio.

L’eminente investitore americano preferisce ancora l’oro a bitcoin poiché il primo è riuscito a sopravvivere come riserva di valore per migliaia di anni. Dalio ha infine concluso affermando che la costante stampa di denaro potrebbe causare più inflazione nonostante la Federal Reserve abbia gradualmente eliminato il suo programma di acquisto di obbligazioni.