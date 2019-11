Geekmall: le migliori offerte di Black Friday e Cyber Monday. Xiaomi Mi TV, Redmi Note 8 e tanto altro

Non solo Amazon! Anche Geekmall si allinea agli altri shop online per la proposta di numerosi prodotti in sconto in occasione del Black Friday 2019, portando online tantissimi prodotti tecnologici dei principali brand cinesi a prezzi davvero concorrenziali!

Come sempre le proposte sono moltissime ma, nel tentativo di agevolare il vostro shopping, noi di Tom’s abbiamo selezionato per voi direttamente le migliori, che tra smartphone, tv e non solo, offrono prezzi bassissimi su fantastici prodotti Xiaomi e Redmi, com’è il caso del nuovissimo Redmi Note 8T, arrivato sul mercato proprio questo mese a poco meno di 229,90€.

Erede del Redmi Note 7, Note 8T si è subito posizionato in cima alla lista dei prodotti più interssanti di questa fine 2019, grazie soprattutto alla configurazione hardware che, nonostante i costi di vendita irrisori, offre un processore Snapdragon 665 accoppiato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB. Per quanto riguarda invece lo schermo, parliamo di un pannello IPS LCD da 6,3 pollici caratterizzato da un rapporto di forma di 19,5:9 e da una risoluzione Full-HD+, con risultati eccezionali e coloro vividi e accesi.

Un ottimo smartphone insomma, dotato per altro di quadrupla fotocamera con un sensore principale da ben 48 Megapixel (f/1.79), accoppiato a un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2) e ad altri due da 2 Megapixel che si occupano delle macro e della profondità di campo. Un prodotto, a nostro giudizio, molto interessante e competitivo, che si piazza al di sopra dei tipici prodotti di fascia media, pur proponendosi con un prezzo decisamente popolare che, per altro GeekMall ha oggi abbassato a soli 179,00€, con un risparmio di ben 50€ che, su un prodotto uscito lo scorso 8 novembre, non sono affatto pochi!

Di seguito, quindi la nostra selezione di prodotti in offerta su Geekmall tuttavia, prima di lasciarvi allo shopping, vi rinnoviamo il nostro invito a seguire le nostre pagine specializzate. Oltre che guidarvi negli acquisti del Black Friday, noi di Tom’s vi saremo di supporto anche in occasione del prossimo Natale! Insomma, non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite la nostra pagina dedicata al Black Friday e tenete d’occhio anche quella relativa ai Regali di Natale 2019.

Offerte Smartphone e accessori

Offerte per la casa

Offerte monopattini

Altre offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!