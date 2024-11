La musica è la tua passione? Sfrutta il primo sconto su questa cassa Bose

Inizialmente venduta a prezzo pieno, la nuova Bose SoundLink Flex di 2° generazione ha ricevuto il suo primo sconto da parte di Amazon, portando il prezzo da 179,95€ a soli 139€. Questo rappresenta un risparmio superiore al 20%, un’ottima opportunità, soprattutto considerando che stiamo parlando dell’erede di una delle migliori casse bluetooth impermeabili, facili da trasportare ovunque.

Bose SoundLink Flex (2ª Gen), chi dovrebbe acquistarla?

La Bose SoundLink Flex (2ª Gen) è un gioiello di tecnologia per gli amanti della musica che non vogliono rinunciare alla qualità del suono, nemmeno fuori casa. Con la sua impeccabile qualità audio, questa cassa portatile è ideale per chi desidera un'esperienza sonora di alto livello dove vuole e quando vuole. Grazie alla sua durata della batteria che arriva fino a 12 ore e la sua portabilità estrema, è raccomandata per gli avventurieri che amano ascoltare la propria playlist preferita in campeggio, in spiaggia o durante le escursioni senza preoccuparsi di urti o cadute, grazie alla sua resistenza certificata IP67.

D'altra parte, la capacità di mantenere connessioni stabili attraverso il Bluetooth 5.3 rende la Bose SoundLink Flex (2ª Gen) una compagno inseparabile per coloro che amano organizzare piccoli eventi all'aperto o semplicemente godersi la propria musica in giardino, garantendo un’esperienza d’ascolto sempre ottimale.

Disponibile ora al prezzo di 139€ per un tempo limitato, questa cassa bluetooth rappresenta quindi una scelta consigliata per tutti coloro che cercano un sound avvolgente, praticità di trasporto e resistenza agli elementi. Consigliamo vivamente l'acquisto, nonostante l'imminente Black Friday.

Vedi offerta su Amazon