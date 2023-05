In questi giorni Monclick, il noto store di elettronica e tecnologia compie gli anni. Come festeggiare? Lanciando degli sconti folli fino al 50% su tutte le categorie dello store, oltre a un ulteriore ribasso del 5% su tutto il catalogo quando inserirete dei prodotti nel carrello!

Dai grandi elettrodomestici ai notebook, passando per TV, monitor e PC, le offerte valide fino al 31 maggio sono veramente alettanti, ma non finisce qui. Insomma, che voi stiate pensando di rivoluzionare la vostra postazione da gioco o che desideriate un nuovo schermo su cui guardare film e serie tv ad alta risoluzione, troverete sicuramente ciò che fa al caso vostro e potrete risparmiare centinaia di euro.

Tra gli articoli in sconto più interessanti vi è sicuramente la Smart TV LG OLED Serie A2 da 65″, disponibile a soli 1.399,90€ invece di 2.399,90€. Il pannello gode della tecnologia di pixel autoilluminati, che garantisce neri perfetti e una profondità e contrasti incredibili. Inoltre, il nuovo processore α7 Gen 5 lavorerà in maniera sinergica con gli altri componenti del televisore per offrirvi immagini sempre perfette.

Il TV sfrutterà l’intelligenza artificiale per analizzare ciò che state guardando, esaltando gli oggetti in primo piano rispetto a quelli sullo sfondo. Il risultato? I contenuti avranno una profondità naturale, nonché colori incredibilmente vivaci e realistici. Inoltre, il processore migliorerà anche la resa del comparto audio, generando un suono che sembrerà provenire da direzione e immergendovi completamente nell’azione.

Se, invece, state pensando di acquistare un nuovo notebook vi consigliamo il Dell Vostro 3510, scontato a 669,90€ anziché 915,90€. Perfetto per lo studio e il lavoro, vi garantirà prestazioni fluide e ultra veloci grazie a un comparto hardware niente male: troviamo, infatti, il processore Intel Core i7 di 11esima generazione, la scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX350 con 2GB di memoria GDDR5 e una batteria a lunga autonomia.

Anche a livello di design Dell si è impegnata per offrirvi il massimo comfort; il portatile presenta, infatti, un bordo ultra sottile su 3 lati, che unito al rapporto schermo-corpo superiore del 10% vi permetterà di concentrarvi maggiormente sui vostri progetti. Inoltre, vi sono un trackpad di grandi dimensioni, tantissime porte e persino il lettore di impronte digitali per sbloccare rapidamente il dispositivo.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi articoli in sconto sul sito di Monclick, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alle promozioni per farvi scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che dureranno solo fino a domani!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!