Acquista un libro su Amazon e ricevi un buono Airbnb da 30€

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile una promozione che vi permette di ottenere 30€ di sconto su Airbnb.

Amazon ha appena lanciato una nuova promozione in collaborazione con il celebre portale di viaggi Airbnb! Grazie a questa promo, attiva a partire da oggi e disponibile fino al prossimo 8 dicembre, sarà possibile ricevere un buono sconto Airbnb da 30€, a patto di acquistare su Amazon un qualunque libro in versione cartacea dedicato al tema dei viaggi. Si va dalle classiche guide turistiche alle opere illustrate dedicate alla scoperta del mondo, con anche opere di letteratura, mappe e atlanti vari.

La cosa interessante è che a differenza di tante promozioni simili non è necessario raggiungere alcun minimo di spesa affinché lo sconto venga emesso, basta semplicemente che il libro sia uno degli aderenti della promozione! Ricevuto il buono, esso potrà essere speso entro e non oltre il 31 dicembre 2019 e solo su prenotazioni da almeno 250€ (escluso ogni tipo di spesa addizionale). In ogni caso, questo non significherà dover prenotare per forza un viaggio da compiere entro la fine di quest’anno, ed anzi si potrà utilizzare il buono su soggiorni prenotato entro e non oltre il 31 Marzo 2020.

Per utilizzare lo sconto non dovrete far altro che inserirlo direttamente nell’apposito campo del portale Airbnb al momento della prenotazione e comunque prima del pagamento. Il portale prevederà così a scontarvi 30€ sul prezzo finale del vostro soggiorno. Non male insomma, specie se siete alla ricerca di un economico viaggio last minute a cui vi va di dare un’ulteriore sforbiciata al prezzo finale.

Di seguito vi segnaliamo le categorie di prodotti su cui è disponibile la promozione, nonché le condizioni generali dell’offerta che, volendo, potrete consultare anche cliccando sul banner sottostante.

Offerte per categoria

Termini e condizioni della promozione

La Promozione è valida dalle ore 10.00 del 4 novembre 2019 alle ore 23.59 dell’8 dicembre 2019 sui libri presenti in questa pagina e in quelle successive appartenenti alla Promozione venduti e spediti da Amazon su www.amazon.it, ad esclusione degli eBook Kindle e dei prodotti sponsorizzati (i prodotti sponsorizzati sono segnalati con la dicitura “Sponsorizzato” al di sopra del titolo prodotto). Sono esclusi i prodotti offerti in vendita da venditori terzi sul Marketplace di Amazon.it e i Warehouse Deals Amazon.

A fronte di un acquisto di almeno un libro (ad esclusione degli eBook Kindle) presente in questa pagina e in quelle successive legate alla Promozione, ciascun cliente riceverà un buono sconto del valore di 30 euro da spendere per prenotazioni soggiorni effettuate su www.airbnb.com e domini collegati, oppure sull’app di Airbnb.

Il buono sconto sarà inviato ai clienti idonei via email una volta concluso il contratto di acquisto a seguito della spedizione dell’ordine.

La Promozione è valida solo per i clienti con indirizzo di consegna e fatturazione in Italia.

La Promozione non è valida in relazione agli ordini effettuati attraverso la modalità di acquisto 1-Click o tramite voce con Alexa.

Nell’ambito della Promozione, ciascun cliente potrà maturare un solo buono sconto in relazione ad un unico account.

Le Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it, disponibili in questa pagina, si applicano alla Promozione.

Il buono sconto Airbnb sarà valido a decorrere dalla data di ricezione ed utilizzabile per prenotare un alloggio su www.airbnb.com e domini collegati, oppure sull’app di Airbnb, entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2019 alle ore 23:59 calcolate secondo il fuso orario Pacific Time. Ogni buono sconto potrà essere utilizzato una sola volta.

Il buono sconto sarà valido e spendibile per prenotazioni effettuate per alloggi su www.airbnb.com e domini collegati, oppure sull’app di Airbnb, per prenotazioni di valore almeno pari a 250€ (costo del soggiorno, escluse tasse, commissioni e spese addizionali) e per soggiorni da effettuarsi entro e non oltre il 31 marzo 2020. Per utilizzare il buono sconto, è necessario cliccare sul bottone “applica” prima del completamento della prenotazione in modo da vedere lo sconto applicato sul prezzo finale. Il buono sconto non è trasferibile né convertibile in denaro e non è cumulabile con altre offerte o sconti. Nel caso la prenotazione riscontrasse i criteri per un successivo rimborso, potrai eventualmente essere rimborsato dell’ammontare effettivamente pagato.

Completando la prenotazione con un account e un profilo utente verificato su Airbnb, sarai soggetto ai Termini del Servizio Airbnb. Airbnb si riserva ogni più ampio diritto a limitare la presente offerta, inclusi i casi di revoca dello sconto nominale del buono sconto ovvero di cancellazione dell’account Airbnb nel caso di tentativi di frode o qualsiasi altra violazione dei Termini del Servizio, o ancora nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che sia intervenuto un errore tecnico.

