Calore su misura con Techly

Nella vasta gamma di prodotti proposti da Techly c’è IC-HEAT001 termoventilatore portatile e compatto per riscaldare piccoli spazi in breve tempo, leggero e maneggevole è ideale per spostamenti frequenti all’interno della casa. Con una potenza di 2000W e due livelli di intensità selezionabili, offre la possibilità di adattare la potenza del caldo alle diverse esigenze stagionali o ambientali. La funzione di ventilazione lo rende utilizzabile anche nei periodi meno freddi, quando si desidera un flusso d'aria senza calore. È dotato di protezione IP21, che significa che è resistente all'umidità, rendendolo adatto anche per l'uso in bagni o stanze con un livello di umidità superiore alla media.

Per ambienti domestici come soggiorni e cucine ma anche uffici, si può optare per il termoconvettore indipendente IC-HEAT003. Riscalda l'aria attraverso un processo silenzioso e omogeneo. La potenza di 2000W consente una distribuzione rapida e uniforme del tepore nell’ambiente, mentre la struttura da pavimento lo rende stabile e sicuro. La regolazione della temperatura garantisce un controllo preciso sul comfort termico, permettendo di mantenere la stanza al livello desiderato. Perfetto per chi preferisce un riscaldamento costante e silenzioso in luoghi di media grandezza.

Per chi cerca un riscaldatore versatile, in grado di adattarsi a varie disposizioni di spazio e bisogni di somministrazione di temperatura, il termoconvettore IC-HEAT004 Techly offre la doppia possibilità di installazione a pavimento o a parete. Con una potenza di 2000W, è pensato per riscaldare velocemente spazi come uffici, salotti o camere da letto. La possibilità di montaggio a parete consente di risparmiare spazio e mantenere l’area libera da ingombri. Inoltre, il design elegante e sottile si integra facilmente in qualsiasi contesto abitativo, donando una sensazione di comfort senza compromettere l’estetica.

Techly, per stanze più ampie e con necessità di calore diffuso e orientabile propone IC-HEAT002 riscaldatore industriale ceramico potente e flessibile. Una soluzione robusta, adatta a bisogni di riscaldamento particolarmente intensive. Con una potenza di 2400W e una struttura solida, questo dispositivo garantisce una copertura termica su superfici più estese. La tecnologia a resistenza ceramica consente un aumento di temperatura rapido e uniforme, mantenendo però la sicurezza grazie a un sistema di regolazione del grado. L’angolo di soffiaggio regolabile permette di direzionare il flusso secondo le esigenze, rendendolo perfetto per officine, luoghi di lavoro, serre o aree commerciali.

Con ognuno di questi dispositivi Techly risponde a richieste specifiche e la scelta dipende dalla dimensione dell’ambiente, dall’intensità di calore richiesta e dall’eventuale necessità di direzionamento. Scegliere il riscaldatore giusto significa assicurarsi un inverno confortevole e sicuro, sfruttando al meglio le innovazioni e le specifiche tecniche disponibili sul mercato.