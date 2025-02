Con Tado, il riscaldamento domestico diventa smart e il risparmio è garantito

Oggi l’efficienza energetica e il comfort domestico sono diventati priorità per molte famiglie. Tado° offre una soluzione innovativa che unisce tecnologia e risparmio, trasformando il riscaldamento domestico in un’esperienza smart. Grazie a un sistema di controllo intelligente, Tado° permette di regolare la temperatura in modo ottimale, riducendo il consumo energetico e, di conseguenza, abbattendo i costi delle bollette. Installando i dispositivi in ogni stanza della casa, il risparmio diventa ancora più significativo, garantendo un ambiente sempre confortevole senza sprechi.

Sconti Tado fino al 40%, perché approfittarne?

Il sistema Tado° si distingue per la sua capacità di ottimizzare il riscaldamento in modo intelligente. Grazie a sensori avanzati e a un'app intuitiva, Tado° consente di programmare la temperatura in base alle proprie abitudini e alle condizioni atmosferiche esterne. Il vantaggio principale è che, regolando automaticamente il riscaldamento quando necessario, si riduce il consumo energetico, evitando sprechi inutili. L’installazione in ogni stanza della casa garantisce un controllo preciso e personalizzato del clima, creando un comfort ottimale senza sacrificare l’efficienza.

Fino al 24 febbraio, Tado° lancia un'offerta per tutti i clienti: la promozione Buy More, Get More. Questo sconto offre vantaggi notevoli sugli acquisti nel negozio online di Tado°. Con sconti che arrivano fino al 40%, l’opportunità è imperdibile per chi desidera rendere la propria casa ancora più smart e sostenibile. I clienti possono approfittare di un 20% di sconto su ordini fino a 150€, un 30% su ordini superiori a 150€ e un 40% di sconto per acquisti da 250€.

Con Tado°, l’adozione di un sistema di riscaldamento smart non è mai stata così semplice e conveniente. La possibilità di controllare ogni singolo ambiente della casa, riducendo gli sprechi energetici e abbassando i costi, fa di Tado° una scelta intelligente per chi cerca soluzioni innovative e sostenibili. Grazie alle sue offerte attuali, la tecnologia di Tado° è accessibile a chiunque desideri migliorare il proprio comfort domestico, risparmiando e rispettando l’ambiente.

