Termoventilatore Dyson regolabile fino a 37°C. Oggi lo prendi a 130€ in meno

Se state cercando un termoventilatore di qualità che combini design e prestazioni, l'offerta di Dyson sul modello Hot+Cool Jet Focus è un'occasione da non perdere. Attualmente, potete acquistarlo con uno sconto di ben 130€, portando il prezzo da 429€ a soli 299€. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un elettrodomestico versatile che possa essere utilizzato sia durante l'inverno che l'estate, grazie alla sua capacità di regolare la temperatura fino a 37°C. N

Dyson Hot+Cool Jet Focus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dyson Hot+Cool Jet Focus si distingue per l'innovativa tecnologia Air Multiplier, che permette di distribuire il flusso d'aria in modo uniforme in tutta la stanza. Con questa tecnologia, il termoventilatore assicura un comfort ottimale, sia per riscaldare l'ambiente che per rinfrescarlo, creando una temperatura ideale in ogni angolo della stanza. Inoltre, la tecnologia Jet Focus consente di indirizzare un potente flusso d'aria verso un'area specifica, perfetta per quando si desidera un riscaldamento mirato o una rapida ventilazione.

Oltre alla sua efficienza, il Dyson Hot+Cool Jet Focus è progettato con un design iconico che lo rende facile da pulire. È dotato di un telecomando curvo e magnetico, che permette un controllo pratico e comodo delle impostazioni. Con ben 10 impostazioni per regolare il flusso d'aria e un timer per programmare l'uso, questo termoventilatore offre una personalizzazione totale per adattarsi alle esigenze. Inoltre, la sua capacità di oscillare fino a 70° permette di diffondere l'aria in modo ancora più ampio e uniforme.

È importante notare che, sebbene il Dyson Hot+Cool Jet Focus sia un termoventilatore molto potente, non è un purificatore d'aria e non è compatibile con l'app MyDyson. Nonostante ciò, la sua versatilità e l'innovativo sistema di gestione della temperatura lo rendono un acquisto molto valido per chi cerca un dispositivo che risponda alle esigenze di comfort in tutte le stagioni. Con un controllo preciso della temperatura e un flusso d'aria regolabile, è l'ideale per chi desidera un ambiente sempre piacevole e accogliente.

Vedi offerta