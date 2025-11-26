Il Black Friday non è mai stato così conveniente per chi ama la casa e il bricolage. Fino al 28 novembre, Leroy Merlin vi offre la possibilità di rinnovare i vostri spazi con sconti dedicati su una vasta gamma di prodotti. Che stiate pensando a piccoli lavori di ristrutturazione o a un restyling completo, questa è l’occasione giusta per risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre

Black Friday Leroy Merlin, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti, Leroy Merlin propone un -10% su pavimenti, porte e rivestimenti. Che si tratti di dare un nuovo look alla vostra cucina, al soggiorno o al bagno, questi sconti vi permettono di scegliere materiali di alta qualità a prezzi più accessibili. È il momento ideale per progettare ambienti che siano belli, funzionali e accoglienti.

Ma le sorprese non finiscono qui: tutti gli altri prodotti presenti in negozio godono di un -15% di sconto. Dall’arredo agli accessori, dagli utensili agli elementi per il bricolage, Leroy Merlin vi consente di risparmiare su tutto ciò che serve per migliorare la vostra casa. Un’occasione unica per dare spazio alla creatività senza gravare sul budget.

Per approfittare di queste offerte, è necessario essere clienti HoMy ed effettuare una spesa minima di 199€. Questa condizione vi permette di accedere a vantaggi esclusivi e rendere il vostro shopping ancora più conveniente. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: fino al 28 novembre, Leroy Merlin trasforma il Black Friday in un momento di grande risparmio per la vostra casa.

