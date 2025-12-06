Quando si tratta di energia, la certezza e la sicurezza sono fondamentali. Con ENGIE, potete contare su una gestione affidabile e trasparente, che vi permette di affrontare il futuro senza sorprese. Grazie alla possibilità di bloccare il prezzo di luce e gas, saprete sempre quanto pagherete, senza preoccuparvi delle fluttuazioni del mercato. Affidare la vostra energia a ENGIE significa scegliere la serenità ogni giorno.

Vedi offerte su ENGIE

Prezzo fisso per 24 mesi

Con ENGIE avete l’opportunità di fissare il prezzo della vostra fornitura per 24 mesi. Questo significa pianificare le spese energetiche con maggiore tranquillità e proteggervi dalle variazioni impreviste dei prezzi. La proposta dei “Special Days” rende questo vantaggio ancora più concreto: fino all’11 dicembre, potete bloccare il prezzo e garantire alla vostra casa o alla vostra attività una gestione energetica sicura e stabile.

ENGIE mette a disposizione diverse soluzioni per adattarsi al vostro stile di vita. Potete scegliere tra l’opzione monoraria, semplice e lineare, oppure l’opzione a fasce, pensata per chi desidera ottimizzare i consumi e gestire in modo più efficiente l’energia. Questa flessibilità vi permette di personalizzare la fornitura secondo le vostre necessità, senza rinunciare alla tranquillità di un prezzo bloccato.

Affidarsi a ENGIE significa fare una scelta consapevole: sicurezza, stabilità e assistenza costante. Con il prezzo fisso garantito per 24 mesi e la possibilità di bloccare luce e gas entro l’11 dicembre durante gli Special Days, potrete vivere con la certezza di avere un partner affidabile al vostro fianco. Con ENGIE, siete davvero in buone mani.

Vedi offerte su ENGIE