Il grande appuntamento della Serie A tra Torino e Milan è fissato per l’8 dicembre alle 20:45. Una sfida che promette spettacolo e tensione, ma anche per chi preferisce seguirla comodamente da casa o dall’estero non mancano le possibilità: l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e NOW, piattaforme ideali per rimanere aggiornati in tempo reale, ovunque vi troviate. Che siate tifosi granata o rossoneri, seguire la partita non è mai stato così semplice grazie allo streaming legale e di qualità, accessibile anche al di fuori dei confini italiani.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Torino - Milan in TV e streaming

La partita Torino vs Milan è prevista per le 20:45 dell'8 dicembre e sarà trasmessa in diretta su Dazn e NOW.

Come arrivano le due squadre

Il Torino arriva a questo match in un momento delicato. Dopo due sconfitte consecutive contro Como e Lecce, le fragilità della squadra sono emerse con chiarezza: gioco confuso, difesa poco compatta e incertezze tattiche. I sei risultati utili consecutivi ottenuti prima della sosta sembrano già un ricordo lontano, insieme alla fase difensiva solida e all’aggressività offensiva che avevano caratterizzato il periodo positivo. L’ambiente granata è scosso, e tra i tifosi torna a serpeggiare il malcontento, rendendo l’atmosfera al Filadelfia pesante e carica di tensione.

Dall’altra parte, il Milan cerca conferme dopo aver alternato risultati positivi e prestazioni meno convincenti nelle ultime giornate. La squadra di Pioli punta a consolidare la propria posizione in classifica e a mantenere la stabilità sia in difesa che in attacco. Nonostante qualche difficoltà, i rossoneri hanno mostrato capacità di reazione e qualità tecnica superiori, elementi che possono risultare decisivi contro un Torino in evidente crisi. La trasferta al Grande Torino rappresenta un test importante per verificare la maturità della squadra nelle situazioni di pressione.

Probabili formazioni Torino - Milan

Torino (3-5-2) Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Zapata D., Adams C. All. Baroni.

Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Zapata D., Adams C. All. Baroni. Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.