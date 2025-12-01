Il Cyber Monday sta diventando ancora più conveniente grazie ad Adidas. Solo per oggi, 1 dicembre, il celebre marchio sportivo ha deciso di sorprendere i propri clienti con un’offerta speciale, che promette di rendere lo shopping digitale un’esperienza ancora più vantaggiosa. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare scarpe, abbigliamento o accessori sportivi, questa è l’occasione da non perdere.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vedi offerte su Adidas

Cyber Monday Adidas, perché approfittarne?

Adidas accelera il Cyber Monday offrendo un 20% di sconto aggiuntivo su tutti gli acquisti a partire da 60€. Questa promozione si applica su una vasta selezione di prodotti, permettendovi di rinnovare il guardaroba sportivo o di fare regali anticipati a prezzi decisamente più contenuti. È un’opportunità unica per approfittare delle offerte senza dover attendere ulteriori saldi o promozioni stagionali.

L’iniziativa di Adidas non riguarda solo i grandi fan dello sport, ma tutti coloro che cercano qualità e stile a prezzi vantaggiosi. Lo sconto extra si aggiunge alle altre promozioni già attive sul sito ufficiale, moltiplicando le possibilità di risparmio. Basta aggiungere i prodotti al carrello e il sistema applicherà automaticamente il 20% di sconto sugli acquisti superiori a 60€, rendendo l’esperienza di shopping semplice e immediata.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: oggi, 1 dicembre, è il giorno giusto per approfittare del Cyber Monday firmato Adidas. Che siate appassionati di sport o semplicemente alla ricerca di prodotti di qualità, lo sconto extra del 20% rappresenta un incentivo perfetto per fare acquisti intelligenti e convenienti. Affrettatevi, perché questa promozione è valida solo per poche ore e non tornerà fino al prossimo evento speciale.

Vedi offerte su Adidas