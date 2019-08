Casio EQB-1000D-1A, orologio sportivo con funzioni smart e cassa sottile

Il nuovo Casio EQB-1000D-1A della famiglia Edifice è un nuovo orologio sportivo connesso, che si arricchisce di nuove funzionalità, nonché di un design rivisitato, ispirato alle auto sportive e dal profilo sottile.

Dopo aver introdotto nuove funzionalità legate alla connettività nella sua famiglia di orologi G-Shock, Casio sta rinnovando ora anche la linea di orologi sportivi Edifice. In particolare il nuovo EQB-1000D-1A si arricchisce di diverse nuove funzioni software. ‎In realtà la gamma Edifice ha ricevuto il modulo Bluetooth prima della G-Shock, ma in un certo senso non se n’è mai realmente avvantaggiata. Questo nuovo modello inoltre presenta anche un design rivisitato, ispirato alle auto sportive e in controtendenza rispetto al mercato, soprattutto per quanto riguarda lo spessore contenuto della cassa.

‎In particolare, quando EQB-1000D-1A si collega allo smartphone tramite Bluetooth, consente di modificare facilmente i fusi orari internazionali e l’ora legale e impostare l’allineamento delle lancette. Per facilitare la connessione tra orologio e smartphone, Casio mette anche a disposizione l’app Edifice Connected, che ha anche una funzione di ricerca del telefono, ma purtroppo non offre possibilità di modificare in-app sveglie e promemoria.

Per quanto riguarda l’estetica, come detto Casio ha ribassato lo spessore della cassa del 30% ‎rispetto al precedente ‎‎EQB-800‎‎, portandolo a un più ragionevole 8.9 mm. Trattandosi inoltre del modello top di gamma, il nuovo orologio offre anche un vetro zaffiro a protezione del quadrante. L’orologio infine è anche impermeabile fino a 100 metri di profondità. ‎Cassa e braccialetto sono invece in acciaio inossidabile, mentre sul quadrante sono riportate anche le cifre per le funzioni cronografo, i fusi orari mondiali e la divisione in dodici ore AM/PM.

‎La cosa più interessante però è che, nonostante le funzioni connesse e Bluetooth, l’Edifice EQB-1000D non ha bisogno di essere ricaricato tutti i giorni. Grazie infatti alla tecnologia Tough Solar di Casio, la batteria dovrebbe avere un’autonomia di ben cinque mesi con una sola ricarica. La tecnologia infatti consente una ricarica continua, non soltanto grazie all’esposizione alla luce solare, ma anche a quella artificiale. Casio ‎EQB-1000D‎‎ sarà disponibile nel corso dell’estate a un prezzo di circa 300 dollari. ‎‎‎