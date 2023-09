C’è una nuova tendenza su TikTok, che si è riempito di post che promettono di vedere le proprie celebrità preferite senza abiti, o magari in atteggiamenti intimi. Non è però una riedizione di The Fappening, ma un più che ordinario tentativo di truffa.

Cliccando sulle immagini non si ottiene nulla di speciale, ma chi ha lanciato l’esca potrebbe ottenere un qualche guadagno su Temu, grazie ai meccanismi dell’affiliate marketing.

Temu al momento è sulla cresta dell’onda, e ha richiamato milioni di consumatori in tutto il mondo grazie a prezzi così bassi da essere incredibili – questione che a sua volta solleva dibattiti interessanti, ma non ce ne occupiamo in questo articolo.

I clienti Temu possono crearsi dei codici personali e diffonderli in cambio di ulteriori sconti, omaggi e altre promozioni. Per Temu si tratta di un’operazione di marketing relativamente poco costosa, che aiuta a raggiungere un pubblico più ampio.

Ed è qui che entra in gioco TikTok: alcuni hanno pensato che promettere pornografia “proibita” fosse un buon modo per diffondere i propri codici; e ovviamente funziona. LA “vittima” viene invitata a scaricare l’app di Temu per poter vedere i contenuti promessi, inserendo il codice del truffatore per poter attivare il “bonus”.

Ovviamente non c’è alcuna nudità a soddisfare i pruriginosi istinti del malcapitato, che intanto però avrà permesso all’autore di accumulare punti Temu. E magari, alla lunga, ne avrà abbastanza da riempire un magazzino e poi mettersi a rivendere prodotti che non ha pagato. O, più semplicemente, potrà rivendere eventuali codici sconto; alla fine in qualche modo ci guadagna.

Il danno economico pesa su Temu, che regalerà prodotti e sconti in cambio di nulla – nulla che abbia realmente un valore almeno.

Tuttavia è importante capire che questo tipo di attacco è molto comune; qualunque tipo di annuncio sui social media può nascondere qualcos’altro, soprattutto se promettono cose che non dovrebbero esistere, palesemente illegali o troppo vantaggiose. In tutti questi casi dobbiamo farci venire il dubbio che sia un tentativo di truffa, perché a volte il pericolo può essere molto più serio della semplice installazione di un’app.