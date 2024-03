Centrali nucleari israeliane sotto attacco, dichiarano questi hacker

Un gruppo di hacker iraniani ha dichiarato di aver violato con successo la struttura nucleare di Dimona, nel deserto del Negev, Israele. L'attacco avrebbe portato al furto di 7GB di dati tra cui migliaia di documenti, fatture, corrispondenze via email e presentazioni. Esperti israeliani stanno verificando l'autenticità dei documenti trapelati.

L'attacco è simile a molti altri verificati in passato, se non fosse per il fatto che Israele è un paese coinvolto in un conflitto attivo ed è una potenza dotata di armi nucleari. Ci sono diversi elementi preoccupanti, tuttavia gli esperti di sicurezza cibernetica ritengono che le affermazioni degli hacker siano esagerate e che finora abbiano avuto accesso solo a documenti non classificati.

Gli hacker invece minacciano di prendere il controllo sui sistemi e richiedono l'evacuazione di Dimona e della vicina Yeruham.

La violazione della sicurezza di una struttura nucleare solleva preoccupazioni a livello globale per la sicurezza e la stabilità regionale. La necessità di rafforzare le difese informatiche e di collaborare a livello internazionale per prevenire futuri attacchi è più evidente che mai.

L'attacco informatico alle centrali nucleari israeliane da parte di hacker iraniani richiama l'attenzione sul crescente rischio di cyber-attacchi nel contesto geopolitico attuale. È essenziale un'immediata azione collaborativa per mitigare tali minacce e proteggere le infrastrutture critiche da possibili attacchi futuri.