È il momento di scartare i regali di Natale! Anche per il team di Crossover che, con questo penultimo episodio della settima stagione, si tuffa a capofitto nelle feste, con un episodio speciale dedicato proprio al Natale, ai regali ma anche a tutto quello che ci piace del mondo nerd, tra cinema, serie TV, videogiochi e tecnologia.

L'episodio parte proprio da qui: dai regali di Natale, che Giorgia, Longo e Dave si scambieranno proprio all'inizio dell'episodio... ovviamente non senza qualche battibecco o qualche imprevisto (che volete farci, è sempre colpa di Longo!). E visto che le feste sono anche tempo un momento perfetto per recuperare un po' del backlog videoludico accatastatosi nel corso dell'anno, scartati i regali si passa subito al pad, con una selezione di videogiochi a tema natalizio, ideali per rilassarsi o per affrontare lunghe sessioni di gioco durante le vacanze invernali.

Settimana piena, non solo per le feste, ma anche per il ritorno di Fallout che, dopo il debutto della stagione 2 la scorsa settimana, si prepara per tenerci incollati tra le atmosfere di New Vegas! E quale occasione migliore per un piccolo recap e per una caccia agli easter egg più curiosi in vista della nuova stagione?

E ancora: Avatar: Fuoco e Cenere, ovvero il terzo capitolo dell'epopea fantascientifica targata James Cameron, che debutta al cinema proprio in occasione dell'ultima parte del 2025! Sarà o non sarà un nuovo grande successo per il franchise? Siamo andati dietro le quinte,

direttamente intervistando i protagonisti!

Dopo i grandi servizi, spazio per i nostri contenuti “one shot”, seguitissimi non solo in puntata, ma anche sui nostri social (a proposito: grazie per le oltre 55k views che avete regalato ai nostri shorts su YouTube!): si parte con la nostra esplosiva Giorgia, che oggi affronta la sfida di raccontare l’intera saga (!) de Il Signore degli Anelli in un solo minuto, mentre Longo ci catapulta tra i videogiochi protagonisti dei The Game Awards, da Pragmata a Star Wars: Fate Old Republic, passando per Resident Evil Requiem, Tomb Raider, Mega Man Dual Overide.

Ed a proposito di OneShot, con questo episodio torna anche lo spazio tech di Andrea “Ferry” Ferrario, che con questo nuovo appuntamento vuole accendere i riflettori su di un problema non da poco: i videogiochi fraudolenti, che cercano di fregarci dati (e soldi) a colpi di download!

E ancora: l’intervista a Beehive Studio, che ci presenta Lumentale, il suo nuovo progetto videoludico, raccontandone sviluppo, ispirazioni e ambizioni. Magic Nexus con “l'intappabile” Emross, che questa settimana ci svela tutti i segreti del mana verde di Magic: The Gathering; lo

spazio props di Giorgia, a tema Harry Potter e, ovviamente e imperdibile appuntamento con il Dave Show, come sempre affilato e tagliente in chiusura di episodio!

Insomma, il penultimo episodio di Crossover – Universo Nerd si preannuncia col BOTTO! E sarà online giusto in tempo per le feste: martedì 23 Dicembre su Iunior TV alle ore 20.35, e in replica la viglia di Natale su Supersix alle ore 22:30. Piccola pausa e poi il 26 Dicembre, alle 18:00, in premiere sul canale YouTube di Crossover, e in contemporanea sulle pagine speciali di Tom’s Hardware Italia e SpazioGames!

Insomma, arrivano le feste ma Crossover non vi lascia da soli! Affettate il panettone, e poi pronti per il gran finale della prossima settimana!