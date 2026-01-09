Il panorama della qualità video domestica si prepara a un salto evolutivo significativo con Dolby Vision 2, la nuova iterazione dell'ormai celebre motore di elaborazione delle immagini che ha debuttato oltre un decennio fa. Presentato ufficialmente lo scorso settembre e mostrato in dettaglio al CES 2026, questo aggiornamento rappresenta molto più di un semplice refresh incrementale: sfrutta appieno le capacità hardware dei televisori moderni, dalla potenza di calcolo amplificata ai sensori di luce ambientale, per offrire un'esperienza visiva radicalmente ottimizzata. Le dimostrazioni dal vivo hanno confermato miglioramenti tangibili, soprattutto nella riproduzione cromatica e nell'adattamento intelligente ai contenuti. Ma quali dispositivi supporteranno effettivamente questa tecnologia nel 2026, e dove potremo vedere i primi contenuti compatibili?

Sul fronte hardware, tre produttori hanno già ufficializzato il supporto per i loro modelli di punta. Hisense integrerà Dolby Vision 2 nella sua linea 2026 di televisori RGB MiniLED, specificamente le serie UX, UR9 e UR8, con l'intenzione di estendere la compatibilità ad altri modelli MiniLED attraverso aggiornamenti firmware OTA. TCL ha confermato che le serie X QD-Mini LED e C del 2026 riceveranno il supporto tramite update futuro, mentre TP Vision porterà la tecnologia sui televisori OLED a marchio Philips, inclusi i modelli OLED811, OLED911 e il flagship OLED951.

Un aspetto tecnico cruciale emerso dalle presentazioni riguarda i requisiti hardware: per sfruttare l'intera suite di funzionalità di Dolby Vision 2, i televisori devono essere equipaggiati con un sensore di luce ambientale. Questo componente è fondamentale per una delle innovazioni chiave della piattaforma: la compensazione dinamica delle condizioni di illuminazione della stanza, che risolve uno dei problemi più dibattuti dagli spettatori, ovvero le scene troppo scure in ambienti luminosi.

Il cuore tecnologico di Dolby Vision 2 si articola su tre pilastri principali. Il primo è il riconoscimento intelligente dei contenuti, capace di identificare automaticamente il tipo di materiale riprodotto e ottimizzare di conseguenza i parametri di visualizzazione. Questo si traduce in regolazioni specifiche per scene notoriamente problematiche, compensazione dell'illuminazione ambientale e adattamenti mirati per contenuti sportivi in diretta e gaming, dove la gestione del motion assume importanza critica.

Il nuovo sistema di tone mapping rappresenta il miglioramento più evidente rispetto all'attuale Dolby Vision, con una riproduzione cromatica sensibilmente superiore visibile fin dalle prime demo

Il secondo elemento distintivo è proprio il rinnovato tone mapping per la riproduzione dei colori, che secondo le dimostrazioni dal vivo costituisce il salto qualitativo più percepibile tra l'attuale standard Dolby Vision e la nuova versione. La tecnologia sfrutta le capacità avanzate dei pannelli contemporanei, sia MiniLED che OLED, per gestire con maggiore precisione la gamma dinamica e la saturazione cromatica.

La terza innovazione si chiama Authentic Motion, una funzionalità che applica livelli ottimali di smoothing per eliminare il judder indesiderato mantenendo però un aspetto "autenticamente cinematografico", evitando l'effetto soap opera che molti utenti trovano fastidioso nei sistemi di interpolazione dei frame tradizionali. È un equilibrio delicato che Dolby promette di aver finalmente raggiunto sfruttando la potenza di elaborazione dei processori video moderni.

Sul versante dei contenuti, Peacock si è aggiudicato il primato come primo servizio di streaming a supportare Dolby Vision 2. Al momento rimane l'unica piattaforma ad aver ufficializzato la compatibilità, anche se l'ecosistema della prima generazione di Dolby Vision include già nomi pesanti come Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, HBO Max e Paramount+. È ragionevole attendersi che questi servizi annuncino l'adozione del nuovo standard nel corso del 2026, seguendo il consolidato schema di aggiornamenti progressivi che ha caratterizzato l'evoluzione dei formati HDR.

Tra i produttori che potrebbero annunciare il supporto nei prossimi mesi figura certamente Sony, che ormai da tempo ha spostato le presentazioni dei nuovi televisori fuori dal calendario del CES, rendendo quindi plausibile un annuncio separato in primavera o estate. Altri brand premium come LG e Samsung mantengono invece posizioni storicamente più articolate: LG ha puntato molto sul proprio formato HDR10 in passato, mentre Samsung ha sviluppato HDR10+ come alternativa proprietaria a Dolby Vision.

L'implementazione di Dolby Vision 2 attraverso aggiornamenti OTA su modelli già commercializzati rappresenta un elemento positivo per i consumatori che hanno investito recentemente in televisori di fascia alta, allungando potenzialmente il ciclo di vita di questi dispositivi senza richiedere sostituzioni hardware. Resta da verificare quali specifici chipset di elaborazione video potranno gestire le nuove funzionalità, informazione che determinerà l'ampiezza effettiva della base installata compatibile con gli update firmware.