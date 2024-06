Come far diventare “Smart” un vecchio televisore

Oggi le smart TV sono diventate la norma e i nuovi modelli venduti dai maggiori produttori dispongono di sistemi operativi dedicati e applicazioni che vanno dal browser per navigare il web, agli assistenti vocali fino alle più comuni piattaforme streaming e di gioco.

Cosa significa esattamente "smart TV"?

In breve, una smart TV è un televisore dotato di connettività internet e funzionalità integrate per accedere a una varietà di contenuti online, come streaming video, app, giochi e social media. Questi televisori intelligenti permettono di navigare in internet, utilizzare servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, e Disney+, e accedere a una vasta gamma di applicazioni direttamente dallo schermo del televisore.

Se possiedi un vecchio televisore che funziona perfettamente ma non ha le funzionalità smart, non sei costretto a sostituirlo, anche se per certi versi (come vedremo più avanti) potrebbe essere la scelta migliore. Esistono diverse soluzioni per trasformare il tuo vecchio televisore in una smart TV, permettendoti di sfruttare le moderne tecnologie senza dover investire in un nuovo dispositivo. In questa guida vedremo come fare percorrendo insieme i passaggi necessari, i costi e le funzioni aggiuntive che si possono ottenere.

Cosa serve per trasformare il tuo vecchio televisore in una smart TV?

Per trasformare un vecchio televisore in una smart TV, è necessario dotarsi di alcuni dispositivi e accessori essenziali. Per prima cosa avrete bisogno di un dispositivo per lo streaming che serve per accedere alla rete. Questi dispositivi sono progettati per essere facilmente collegati e configurati, rendendo il processo accessibile anche per chi non è particolarmente esperto di tecnologia.

Oltre al dispositivo di streaming, è fondamentale avere una connessione internet stabile per poter usufruire dei contenuti online. In alcuni casi, potrebbe essere necessario acquistare adattatori o cavi aggiuntivi per collegare il dispositivo al televisore.

Cos'è un dispositivo streaming e quali sono quelli più comuni?

Di seguito vi forniamo alcuni esempi di apparecchiature comunemente utilizzate per aggiungere funzioni smart ai televisori che non ne sono provvisti:

Google Chromecast : questo piccolo dispositivo che si collega alla porta HDMI del televisore permette di trasmettere contenuti dal tuo smartphone, tablet o computer.

: questo piccolo dispositivo che si collega alla porta HDMI del televisore permette di trasmettere contenuti dal tuo smartphone, tablet o computer. Amazon Fire TV Stick : il dongle HDMI di Amazon include un telecomando e offre accesso a una vasta gamma di applicazioni di streaming.

: il dongle HDMI di Amazon include un telecomando e offre accesso a una vasta gamma di applicazioni di streaming. Roku : altro popolare dispositivo di streaming con una vasta selezione di app e canali.

: altro popolare dispositivo di streaming con una vasta selezione di app e canali. Apple TV: in sostanza è un box che si collega al televisore e offre l'accesso a servizi di streaming, app e giochi, oltre all'integrazione con altri dispositivi Apple.

Cosa serve per collegare questi dispositivi al vostro vecchio TV?

La maggior parte dei dispositivi di streaming si collega tramite una porta HDMI. Assicurati che il tuo televisore abbia una porta HDMI disponibile. Se possiedi un televisore molto vecchio senza porta HDMI, potrebbe essere necessario un adattatore HDMI-to-RCA.

Quali servizi streaming sono disponibili?

Molti contenuti richiedono un abbonamento a servizi di streaming come Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, o Disney+. Per accedere a queste piattaforme dovrete quindi sottoscrivere un abbonamento.

Quanto costa trasformare un vecchio televisore in una smart TV?

I costi per trasformare un vecchio televisore in una smart TV possono variare a seconda del dispositivo di streaming scelto e delle necessità specifiche. Il prezzo del dispositivo di streaming è il costo principale, ma potrebbero esserci ulteriori spese per adattatori, cavi e abbonamenti ai servizi di streaming. Nonostante queste spese, il costo totale per aggiornare un vecchio televisore è generalmente molto più basso rispetto all'acquisto di una nuova smart TV. Inoltre, alcuni dispositivi di streaming offrono diverse opzioni e prezzi per adattarsi a vari budget e esigenze.

Google Chromecast: il costo varia dai 30 ai 70 euro a seconda del modello. Chromecast con Google TV, ad esempio, offre funzionalità avanzate come la visione di contenuti 4K a un prezzo leggermente superiore.

Amazon Fire TV Stick: i prezzi partono da circa 40 euro per il modello base e possono arrivare a 60-70 euro per modelli con funzionalità avanzate come la risoluzione 4K.

Roku: i dispositivi Roku variano dai 30 ai 100 euro, a seconda del modello e delle caratteristiche offerte.

Apple TV: questo è generalmente il dispositivo più costoso, con prezzi che partono da circa 150 euro e possono superare i 200 euro per i modelli con più capacità di archiviazione e supporto per risoluzioni più alte.

Adattatori e cavi: se hai bisogno di un adattatore HDMI-to-RCA, questo può costare dai 10 ai 20 euro. Anche i cavi HDMI di buona qualità possono variare tra i 10 e i 20 euro.

In generale, puoi aspettarti di spendere tra 40 e 150 euro per rendere smart il tuo vecchio televisore, a seconda del dispositivo di streaming e degli accessori necessari.

Come si fa a installare i dispositivi per lo streaming?

Installare un dispositivo di streaming è un processo semplice e diretto. Seguire i passaggi corretti garantirà che il tuo vecchio televisore possa connettersi a internet e accedere ai contenuti smart senza problemi. La maggior parte dei dispositivi di streaming è progettata per essere plug-and-play, il che significa che non è necessario avere competenze tecniche avanzate per completarli.

Collega il dispositivo: collega il dispositivo di streaming nella porta HDMI del televisore. Se utilizzi un dongle come Chromecast o Fire TV Stick, assicurati di collegarlo anche a una fonte di alimentazione tramite l'adattatore USB incluso. Seleziona l'input corretto: usa il telecomando del televisore per selezionare l'input HDMI corretto. Configura il dispositivo: segui le istruzioni sullo schermo per configurare il dispositivo di streaming. Questo di solito include la connessione alla rete Wi-Fi, l'accesso con un account (ad esempio, un account Google per Chromecast) e l'installazione di eventuali aggiornamenti software. Scarica le app: una volta configurato, puoi iniziare a scaricare le app desiderate dai rispettivi store di app (ad esempio, Google Play Store per Chromecast, Amazon Appstore per Fire TV Stick, ecc.).

Quali sono le funzioni aggiuntive che si ottengono?

Trasformare il tuo vecchio televisore in una smart TV offre una serie di funzioni aggiuntive che migliorano notevolmente l'esperienza di visione. Queste funzionalità vanno ben oltre la semplice visione dei canali TV tradizionali, offrendo un accesso senza precedenti a contenuti e servizi online. Le smart TV sono progettate per essere il centro dell'intrattenimento domestico, combinando la tradizionale visione televisiva con l'interattività e la varietà di contenuti di internet.

Accesso ai servizi di streaming: potrai accedere a piattaforme di streaming popolari come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, e molte altre direttamente dal tuo televisore.

potrai accedere a piattaforme di streaming popolari come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, e molte altre direttamente dal tuo televisore. Navigazione web: alcuni dispositivi di streaming permettono di navigare in internet, offrendo un'esperienza di utilizzo simile a quella di un computer o tablet.

alcuni dispositivi di streaming permettono di navigare in internet, offrendo un'esperienza di utilizzo simile a quella di un computer o tablet. App e giochi: oltre ai servizi di streaming, avrai accesso a un'ampia gamma di applicazioni, inclusi social media, notizie, musica e giochi. Ad esempio, Apple TV e Amazon Fire TV Stick offrono app di gioco che puoi controllare con il telecomando o con accessori dedicati.

oltre ai servizi di streaming, avrai accesso a un'ampia gamma di applicazioni, inclusi social media, notizie, musica e giochi. Ad esempio, Apple TV e Amazon Fire TV Stick offrono app di gioco che puoi controllare con il telecomando o con accessori dedicati. Streaming da dispositivi mobile: con dispositivi come Google Chromecast, puoi trasmettere contenuti dal tuo smartphone, tablet o computer direttamente sul televisore. Questa funzione è utile per visualizzare foto, video e persino presentazioni durante incontri familiari o di lavoro.

con dispositivi come Google Chromecast, puoi trasmettere contenuti dal tuo smartphone, tablet o computer direttamente sul televisore. Questa funzione è utile per visualizzare foto, video e persino presentazioni durante incontri familiari o di lavoro. Assistenti vocali: molti dispositivi di streaming moderni includono l'integrazione con assistenti vocali come Google Assistant, Alexa di Amazon, o Siri di Apple. Questo permette di controllare il televisore e cercare contenuti semplicemente utilizzando la voce.

molti dispositivi di streaming moderni includono l'integrazione con assistenti vocali come Google Assistant, Alexa di Amazon, o Siri di Apple. Questo permette di controllare il televisore e cercare contenuti semplicemente utilizzando la voce. Aggiornamenti software: i dispositivi di streaming ricevono regolarmente aggiornamenti software, garantendo nuove funzionalità e miglioramenti di sicurezza.

Quali sono i vecchi TV che si possono trasformare in smart TV?

Praticamente qualsiasi televisore con una porta HDMI può essere trasformato in una smart TV utilizzando un dispositivo di streaming. Anche i televisori molto vecchi che non dispongono di una porta HDMI possono essere adattati con l'uso di un convertitore HDMI-to-RCA. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni da tenere a mente. Ad esempio, la presenza di porte di connessione adeguate è fondamentale per assicurare che il dispositivo di streaming possa essere collegato senza problemi. La risoluzione del televisore è un altro fattore importante, poiché determina la qualità visiva che puoi ottenere con i contenuti di streaming.

Porte di connessione: la presenza di una porta HDMI semplifica il processo. Se il tuo televisore non dispone di HDMI, verifica che ci siano porte RCA (le tradizionali porte gialle, rosse e bianche) per utilizzare un adattatore. Risoluzione del televisore: i dispositivi di streaming più recenti supportano risoluzioni fino a 4K. Se il tuo televisore è a bassa risoluzione (ad esempio, 480p o 720p), non potrai sfruttare al massimo le capacità di un dispositivo 4K, ma potrai comunque godere di un'esperienza migliorata rispetto al normale segnale analogico. Compatibilità: verifica che il dispositivo di streaming scelto sia compatibile con il sistema operativo del tuo smartphone o tablet, se intendi utilizzare la funzione di casting. Ad esempio, i dispositivi Apple TV funzionano meglio con altri prodotti Apple, mentre Chromecast è altamente compatibile con dispositivi Android.

Sony

Conviene convertire un vecchio televisore in smart TV o acquistarne uno nuovo?

Questa è una domanda comune che molti si pongono quando si trovano di fronte alla scelta di aggiornare il proprio sistema di intrattenimento domestico. Entrambe le opzioni hanno vantaggi e svantaggi che dipendono da vari fattori, tra cui il budget, le esigenze specifiche e le condizioni del vecchio televisore. Analizziamo entrambi gli scenari per aiutarti a decidere quale sia la scelta migliore per te.

Vantaggi di convertire un vecchio televisore in smart TV

Costo inferiore: convertire un vecchio televisore in una smart TV è generalmente più economico rispetto all'acquisto di un nuovo televisore smart. I dispositivi di streaming come Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Roku, e Apple TV variano tra i 30 e i 150 euro, a seconda del modello e delle caratteristiche.

Semplicità e rapidità: l'installazione di un dispositivo di streaming è relativamente semplice e veloce. Basta collegare il dispositivo alla porta HDMI del televisore, configurarlo seguendo le istruzioni sullo schermo e iniziare a utilizzare le nuove funzionalità smart.

Versatilità: i dispositivi di streaming possono essere utilizzati su qualsiasi televisore con una porta HDMI, il che significa che possono essere trasferiti facilmente da un televisore all'altro o utilizzati su più televisori in casa.

Funzionalità aggiuntive: oltre a trasformare il tuo televisore in una smart TV, questi dispositivi offrono spesso funzionalità aggiuntive come il mirroring dello schermo, assistenti vocali integrati (ad esempio, Google Assistant, Alexa), e accesso a un'ampia gamma di applicazioni e giochi.

Svantaggi di convertire un vecchio televisore in Smart TV

Qualità dell'immagine e del suono: un vecchio televisore potrebbe non avere la stessa qualità dell'immagine e del suono di una nuova smart TV. I vecchi televisori potrebbero avere risoluzioni più basse, colori meno vividi, e tecnologie audio inferiori.

Obsolescenza tecnologica: anche se aggiungi funzionalità smart al tuo vecchio televisore, l'hardware stesso potrebbe essere obsoleto e non in grado di supportare le ultime tecnologie di streaming, come la risoluzione 4K o HDR.

Compatibilità limitata: alcuni vecchi televisori potrebbero non avere porte HDMI o potrebbero richiedere adattatori speciali, complicando l'installazione e limitando le opzioni disponibili.

Vantaggi di acquistare una nuova smart TV

Tecnologia avanzata: sono presenti ultime tecnologie, come risoluzione 4K o addirittura 8K, HDR (High Dynamic Range), migliori sistemi audio integrati, e processori più veloci per una navigazione fluida.

Integrazione totale: offrono un'esperienza integrata senza bisogno di dispositivi aggiuntivi. Tutto è gestito attraverso un unico telecomando e un'interfaccia unificata.

Aggiornamenti e supporto: le smart TV sono supportate direttamente dai produttori con aggiornamenti regolari del software, miglioramenti delle funzionalità, e supporto tecnico in caso di problemi.

Design moderno: i televisori con funzioni smart hanno design moderni e sottili, spesso con cornici minime e schermi più grandi, migliorando l'estetica della tua casa.

Svantaggi di acquistare una nuova smart TV

Costo elevato: l'acquisto di una nuova smart TV può essere costoso, con prezzi che variano significativamente a seconda delle dimensioni dello schermo, della marca, e delle caratteristiche. I modelli di fascia alta possono costare diverse centinaia o addirittura migliaia di euro.

Spreco di risorse: sostituire un televisore funzionante può essere visto come uno spreco di risorse, specialmente se il vecchio televisore è ancora in buone condizioni e può essere aggiornato con un dispositivo di streaming.

Ciclo di vita del prodotto: le smart TV, come qualsiasi altro dispositivo tecnologico, diventano obsolete nel tempo. Anche una nuova smart TV potrebbe non essere aggiornata all'infinito, e potrebbe diventare obsoleta dopo alcuni anni.

Considerazioni finali

La decisione tra convertire un vecchio televisore in una smart TV o acquistare un nuovo televisore dipende dalle tue esigenze e dal tuo budget. Se il tuo vecchio televisore è ancora in buone condizioni e non senti la necessità di avere le ultimissime tecnologie, un dispositivo di streaming può essere una soluzione pratica e conveniente. D'altra parte, se desideri la migliore qualità dell'immagine e del suono, insieme a una tecnologia all'avanguardia, investire in una nuova smart TV potrebbe essere la scelta giusta.

In ogni caso, valutare attentamente le tue esigenze, le caratteristiche dei dispositivi disponibili, e il tuo budget ti aiuterà a prendere la decisione migliore per il tuo intrattenimento domestico.