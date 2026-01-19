L’intelligenza artificiale non sta cambiando solo il modo in cui scriviamo testi, generiamo immagini o programmiamo software. Sta iniziando a intervenire, in modo sempre più evidente, anche in un territorio che abbiamo sempre considerato profondamente umano: la musica. Oggi gli algoritmi non si limitano più ad analizzare ciò che ascoltiamo o a suggerirci la prossima canzone, ma partecipano attivamente al processo creativo, arrivando a generare brani completi, melodie, voci e arrangiamenti.

È un fenomeno che sta già prendendo piede sulle principali piattaforme di streaming, dove non è più così raro imbattersi in tracce nate da strumenti di intelligenza artificiale come Suno o da workflow ibridi in cui l’input umano e quello algoritmico convivono. Un cambiamento silenzioso ma profondo, che solleva domande interessanti su cosa significhi davvero “creare” musica oggi e su quale sarà il ruolo dell’autore domani.

Da qui nasce la nuova playlist Spotify di Tom's Hardware dedicata alle tracce generate (o co-generate) con l’IA. Non si tratta di una semplice raccolta curiosa o di un esercizio di stile, ma di un esperimento concreto. L’idea è ascoltare, senza pregiudizi, cosa succede quando creatività umana e modelli generativi si incontrano davvero, e capire fino a che punto questa collaborazione possa funzionare.

Il risultato che abbiamo ottenuto dopo una vasta ricerca di questi brani è una selezione sorprendentemente eterogenea: alcune tracce colpiscono per intuizioni melodiche inaspettate, altre mettono in mostra soluzioni sonore strane o persino... spiazzanti. Ci sono canzoni che funzionano, altre che lasciano emergere chiaramente i limiti attuali dell’IA, soprattutto sul piano dell’espressività e della coerenza emotiva. Ma è proprio questo contrasto, secondo noi, a rendere la playlist interessante: non nasconde le imperfezioni, anzi, le mette in evidenza.

Ascoltando questi brani ci si rende conto che non siamo ancora davanti a una “sostituzione” dei musicisti, ma a una nuova fase di sperimentazione. L’intelligenza artificiale diventa uno strumento creativo, a volte potente, a volte goffo, che riflette sia le sue potenzialità sia le sue mancanze. Un po’ come è successo con la grafica generativa o con i testi scritti dai modelli linguistici, siamo in una fase di esplorazione, in cui capire dove siamo arrivati oggi è fondamentale per immaginare cosa potrebbe succedere domani.

La playlist si chiama AIM: Artificial Intelligence Music, come sempre è completamente gratuita ed è disponibile sul nostro profilo di Spotify. Se siete curiosi di ascoltare come suona il futuro (o almeno una delle sue possibili versioni) vi invitiamo ad ascoltarla!

